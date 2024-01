“Xây dựng người cán bộ kiểm sát mẫu mực, không sa ngã, không bao che tội phạm”

(QNO) - Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh - Lê Văn Dũng tại hội nghị triển khai công tác năm 2024 của Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Quảng Nam tổ chức vào chiều nay 5/1.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.CÔNG

Ông Nguyễn Quang Dũng - Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, ông Phạm Văn Cần - Viện trưởng VKSND cấp cao tại Đà Nẵng, ông Phan Thái Bình - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, ông Nguyễn Công Thanh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam và đông đảo đại biểu dự hội nghị.

Nỗ lực trong bộn về gian khó

Báo cáo tại hội nghị, đại diện VKSND tỉnh cho hay, trong năm 2023, tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn tỉnh cơ bản được bảo đảm; công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh. Tuy nhiên, tình hình tội phạm được các cơ quan chức năng phát hiện và khởi tố tăng trên tất cả lĩnh vực, trong đó tăng đáng kể là tội phạm xâm phạm sở hữu và tội phạm về ma túy.

Hội nghị được tổ chức vào chiều nay 5/1 tại trụ sở VKSND tỉnh. Ảnh: T.CÔNG

VKSND tỉnh đã thực hành quyền công tố, kiểm sát khởi tố mới 1.264 vụ/2.280 bị can , tăng 160 vụ/514 bị can (tăng 14,5% về số vụ và 29% về số bị can).

Trong năm 2023, tình hình tội phạm, tranh chấp dân sự và khiếu kiện hành chính tăng 42 % so với cùng kỳ năm 2022 (hơn 6.700 vụ, việc), kéo theo đó các vụ, việc VKS thụ lý kiểm sát cũng tăng. Lĩnh vực hình sự tăng 14,5%, dân sự, hành chính tăng 27,5%.

Đông đảo đại biểu dự hội nghị. Ảnh: T.CÔNG

Tỷ lệ giải quyết án của VKS tăng 0,2%; chất lượng kháng nghị hình sự tăng 0,7%; số vụ án điểm tăng 45,5%. Kịp thời khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc phạm tội, không có trường hợp tạm giữ hình sự sau đó xử lý hành chính; không có trường hợp đình chỉ điều tra vì bị can không phạm tội, VKS truy tố Tòa án tuyên không phạm tội.

Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp khác được chú trọng, có những chuyển biến tích cực. Số cuộc trực tiếp kiểm sát tăng 22,4%; chất lượng kháng nghị dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại vượt so với chỉ tiêu ngành 30,3%; số kiến nghị khắc phục vi phạm và phòng ngừa tăng 26,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là cốt lõi

Đánh giá chung cho thấy công tác xây dựng ngành tiếp tục được đổi mới ở hầu hết lĩnh vực công tác. VKSND tỉnh đã quan tâm, kịp thời, sâu sát trong quản lý, chỉ đạo điều hành, giúp cho hoạt động của ngành kiểm sát Quảng Nam được thông suốt, hiệu quả.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam vinh dự được nhận Cờ thi đua của Chính phủ. Ảnh: T.CÔNG

Dự báo năm 2024, tình hình kinh tế chưa được phục hồi sẽ kéo theo tình hình tội phạm trên cả nước cũng như trên địa bàn tỉnh tiếp tục gia tăng và có diễn biến phức tạp.

Một số loại tội phạm gia tăng, như tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, trộm cắp tài sản, tội phạm về ma túy, tội phạm liên quan đến sử dụng công nghệ cao, các hành vi phạm tội trong lĩnh vực kinh tế, tham nhũng... đặt ra nhiều thách thức.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng nhìn nhận, đội ngũ cán bộ công chức của ngành kiểm sát Quảng Nam đã vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, có nhiều cách làm sáng tạo trong công tác ngành. Thực hiện đồng bộ hiệu quả các biện pháp phòng chống oan sai, không bỏ lọt tội phạm.



Các tập thể được nhận Cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân. Ảnh: T.CÔNG

Viện KSND tỉnh đã chủ động phối hợp tổ chức nhiều hội nghị liên ngành, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố, giải quyết các vụ án hình sự, xử lý nghiêm minh nhiều vụ án phức tạp được nhân dân, dư luận quan tâm.

Bước sang năm 2024, đồng chí Lê Văn Dũng đề nghị toàn ngành phải làm tốt công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, xây dựng ngành kiểm sát thật sự trong sạch vững mạnh. Đây là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu.

Mỗi cán bộ phải giữ cho được phẩm chất trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời chủ động phối hợp giải quyết kịp thời các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, các vụ án phức tạp, tồn đọng kéo dài.

Ngành kiểm sát cần phối hợp các cơ quan, địa phương nắm chắc tình hình, tham mưu các vụ việc được Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tỉnh đưa vào diện theo dõi chỉ đạo, tham mưu cấp ủy xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp, không để xảy ra điểm nóng.

Trao tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân” cho 4 cá nhân. Ảnh: T.CÔNG



Đồng chí Lê Văn Dũng đề nghị toàn ngành kiểm sát Quảng Nam tăng cường thanh, kiểm tra trong nội bộ ngành, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót, sai phạm. Xây dựng người cán bộ kiểm sát mẫu mực về đạo đức, lối sống, không sa ngã trước cám dỗ, tiêu cực, không bảo kê, bao che, dung túng cho tội phạm.

"Cán bộ kiểm sát phải được Đảng tin, dân mến. Uy tín của ngành tư pháp nói chung, của ngành kiểm sát nói riêng cũng là uy tín của Đảng, nhân lên lòng tin trong nhân dân” - đồng chí Lê Văn Dũng nhấn mạnh.