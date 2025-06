Xây dựng Đảng Chống luận điệu xuyên tạc về tinh gọn tổ chức bộ máy Chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy của Đảng và Nhà nước là bước đi chiến lược, thể hiện tầm nhìn xây dựng hệ thống chính trị hiệu lực, hiệu quả, thích ứng nhanh và vì dân phục vụ. Tuy nhiên, đây cũng là chủ đề dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, đòi hỏi mỗi người dân cần cảnh giác và nhìn nhận đúng đắn tính cấp thiết, nhân văn của chủ trương này.

Ngày 6/5, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các địa phương về tình hình công tác quý I/2025 và trao đổi, cho ý kiến chỉ đạo liên quan đến việc thực hiện chủ trương sắp xắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh. Ảnh: THANH TUẤN

Vì sao phải tinh gọn bộ máy?

“Khi bộ máy cồng kềnh thì biên chế phình ra và dẫn tới vừa quan liêu, vừa lãng phí” - lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến nay, trong kỷ nguyên số, vẫn còn mang tính thời sự sâu sắc. Chính tốc độ thay đổi và những biến đổi sâu rộng của thời đại đòi hỏi sự linh hoạt, hiệu quả vượt trội, khiến việc tinh gọn bộ máy trở thành yêu cầu tất yếu. Kỷ nguyên số không chỉ đặt ra thách thức phải thích ứng mà còn cung cấp những công cụ mạnh mẽ như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, internet vạn vật và tự động hóa.

Những công nghệ này cho phép tối ưu hóa quy trình, ra quyết định dựa trên dữ liệu chính xác, tăng cường kết nối và nâng cao năng lực vận hành, từ đó xây dựng một bộ máy tinh gọn, phản ứng nhanh và hoạt động hiệu quả.

Thực tế cho thấy, một bộ máy hành chính đồ sộ, nhiều tầng nấc không chỉ gây tốn kém ngân sách (hiện chiếm tới 70%) mà còn làm chậm trễ công việc, giảm chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp do quy trình phức tạp, chức năng chồng chéo.

Nhận thức rõ điều này, Đảng ta, đặc biệt qua Nghị quyết số 18 của Trung ương Đảng khóa XII, đã đặt ra mục tiêu xây dựng một bộ máy “Tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Như Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ chính trị hệ trọng và cấp thiết. Việc tinh gọn bộ máy gắn với ứng dụng thành tựu của kỷ nguyên số chính là để giải phóng các nguồn lực, giảm phiền hà, nâng cao đời sống nhân dân và tạo động lực mới cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Bất chấp những nỗ lực không ngừng và cơ sở khoa học rõ ràng của chủ trương này, một số trang tin thiếu thiện chí và các đối tượng phản động vẫn lợi dụng không gian mạng để cố tình xuyên tạc, gây nhiễu loạn thông tin và hoài nghi trong dư luận. Đây là những nhìn nhận phiến diện, cố tình bỏ qua bản chất tốt đẹp của chính sách.

Với nền tảng số, tốc độ lan truyền thông tin chóng mặt, việc nhận diện và phản bác các luận điệu sai lệch về chủ trương tinh gọn bộ máy của Đảng và Nhà nước càng trở nên quan trọng. Thực tế, việc tinh gọn bộ máy được nghiên cứu kỹ lưỡng, có lộ trình khoa học, dựa trên thực tiễn. Qua đó nhằm tối ưu nguồn lực và nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia trong kỷ nguyên số, hoàn toàn không phải là sự sắp xếp tùy tiện hay tiêu cực như thông tin sai lệch mô tả.

Hiệu quả được minh chứng thực tế

Thực tiễn đã và đang chứng minh những kết quả tích cực, cụ thể của chủ trương tinh gọn bộ máy, đặc biệt khi đặt trong bối cảnh kỷ nguyên số đòi hỏi sự nhanh nhạy và hiệu quả. Đơn cử, trong ngành công an, từ năm 2018 đến nay, qua hai lần kiện toàn, Bộ Công an đã tinh gọn đáng kể đầu mối từ cấp tổng cục đến phòng, đội. Bộ máy tinh gọn hơn nhưng vẫn đảm bảo an ninh trật tự hiệu quả, ghi nhiều dấu ấn, minh chứng khả năng thích ứng và tối ưu nguồn lực trong thời đại số.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, tinh thần tinh gọn bộ máy được triển khai quyết liệt. Đến cuối năm 2024, tỉnh đã hoàn thành kiện toàn, sắp xếp tinh gọn đầu mối trong toàn hệ thống chính trị, giảm đáng kể 6.393 biên chế (15% công chức, 20% viên chức).

Quảng Nam cũng đi đầu trong nhiều giải pháp mạnh mẽ như sáp nhập 8 trường cao đẳng thành một, giảm 192 đơn vị sự nghiệp công lập và 479 thôn/khối phố, đồng thời thí điểm các mô hình mới theo Nghị quyết 18. Những bước đi thực chất này không chỉ giảm chồng chéo, lãng phí mà còn tạo ra cơ cấu tổ chức linh hoạt, đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản trị hiện đại và ứng dụng công nghệ số.

Ngày 31/5/2025, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành Kết luận số 160 yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương hoàn thành thực hiện nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, bảo đảm tiến độ, yêu cầu theo các nghị quyết, kết luận.

Đồng thời bác bỏ hoàn toàn những luận điệu xuyên tạc, khẳng định việc tinh gọn bộ máy là một nỗ lực nghiêm túc, có cơ sở khoa học và thực tiễn, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trong bối cảnh mới, đặc biệt là trong kỷ nguyên số đang phát triển mạnh mẽ.

Không thể phủ nhận, việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy là một nhiệm vụ khó khăn, phức tạp và nhạy cảm. Nó đòi hỏi sự quyết tâm chính trị rất lớn, sự vào cuộc mạnh mẽ của từng cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu. Quan trọng hơn cả, việc đảm bảo công khai, minh bạch trong từng bước đi, tận dụng các nền tảng số để lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân là yếu tố then chốt để tạo sự đồng thuận xã hội cao.

Trong bối cảnh này, báo chí và các kênh truyền thông chính thống có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời. Qua đó giúp người dân hiểu đúng về chủ trương nhân văn này, chủ động, sắc bén phản bác những thông tin sai lệch, xuyên tạc trên không gian mạng, giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và tương lai tươi sáng của đất nước.