Tài chính - Thị trường Chốt phiên giá vàng ngày 4/4/2025: Giá vàng trong nước giảm áp đảo ở 2 chiều, sát 1 triệu đồng Chốt phiên 4/4/2025, giá vàng trong nước lao dốc mạnh, giảm gần 1 triệu đồng/lượng ở cả mua và bán, khiến thị trường chao đảo.

Chốt phiên giá vàng hôm nay ngày 4/4/2025 tại thị trường trong nước

Cập nhật giá vàng hôm nay 4/4/2025, thị trường vàng trong nước chứng kiến một ngày giao dịch đầy biến động với xu hướng giảm áp đảo trên cả hai chiều mua vào và bán ra. Từ SJC, DOJI đến PNJ, các thương hiệu lớn đều ghi nhận mức giá lao dốc so với ngày hôm qua, khiến nhà đầu tư không khỏi bồn chồn. Hãy cùng điểm qua tình hình chốt phiên giá vàng ngày 4/4/2025 để nắm bắt cơ hội trong bối cảnh thị trường đầy thách thức này!

Tại Hà Nội, giá vàng SJC do Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết ở mức 98,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 101,3 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm lần lượt 700.000 đồng và 900.000 đồng so với phiên trước. Xu hướng giảm mạnh này cũng được ghi nhận tại các chi nhánh TP.HCM và Đà Nẵng, với mức giá tương tự, cho thấy áp lực bán ra đang chiếm ưu thế.

Không chỉ SJC, vàng nhẫn SJC 99,99% cũng không nằm ngoài vòng xoáy giảm giá. Giá mua vào chạm mốc 98,7 triệu đồng/lượng (giảm 700.000 đồng), trong khi bán ra neo ở 101,2 - 101,3 triệu đồng/lượng (giảm 800.000 - 900.000 đồng). Rõ ràng, giá vàng hôm nay 4/4/2025 đang phản ánh một thị trường chịu sức ép lớn.

Tập đoàn DOJI cũng không nằm ngoài xu hướng chung khi giá vàng AVPL/SJC tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng đồng loạt giảm mạnh. Cụ thể, mức mua vào còn 98,8 triệu đồng/lượng (giảm 700.000 đồng), còn bán ra chốt ở 101,3 triệu đồng/lượng (giảm 900.000 đồng). Đối với vàng nguyên liệu 9999 tại Hà Nội, giá mua vào giảm xuống 98,5 triệu đồng/lượng, trong khi bán ra đi ngang ở 100,6 triệu đồng/lượng, nhưng vẫn giảm 700.000 đồng so với hôm qua. Đây là tín hiệu rõ nét cho thấy thị trường vàng đang trong giai đoạn điều chỉnh mạnh mẽ.

Tại PNJ, chốt phiên giá vàng ngày 4/4/2025 tiếp tục ghi nhận xu hướng giảm trên diện rộng. Giá vàng PNJ tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và miền Tây đều giảm mạnh, với mua vào ở mức 98,7 triệu đồng/lượng (giảm 800.000 đồng) và bán ra ở 101,3 triệu đồng/lượng (giảm 900.000 đồng). Đặc biệt, vàng nữ trang PNJ cũng không tránh khỏi đà giảm, từ vàng 999.9 (giảm 600.000 đồng) xuống vàng 14K (giảm 350.000 đồng), cho thấy sức ảnh hưởng của xu hướng này lan tỏa khắp các phân khúc.

Với giá vàng hôm nay 4/4/2025 đồng loạt giảm sâu, từ vài trăm nghìn đến gần 1 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu, thị trường đang mở ra cơ hội cho những ai muốn "bắt đáy". Tuy nhiên, xu hướng giảm mạnh cũng tiềm ẩn rủi ro nếu giá tiếp tục lao dốc trong các phiên tới. Nhà đầu tư cần theo dõi sát sao biến động để đưa ra quyết định đúng đắn.

Nhìn chung, chốt phiên giá vàng ngày 4/4/2025 cho thấy xu hướng giảm mạnh bao trùm toàn thị trường, từ vàng miếng SJC, vàng nhẫn đến vàng nữ trang. Giá vàng SJC tại Hà Nội lao dốc xuống 98,8-101,3 triệu đồng/lượng (giảm 700.000-900.000 đồng), trong khi vàng nữ trang 999.9 tại PNJ cũng không thoát khỏi đà giảm, chạm 98,9-101,4 triệu đồng/lượng (giảm 600.000 đồng). Đây là tín hiệu rõ nét cho thấy thị trường vàng đang điều chỉnh mạnh, mở ra cơ hội "bắt đáy" cho nhà đầu tư nhạy bén. Giá vàng hôm nay 4/4/2025 thực sự là tâm điểm chú ý trong bối cảnh biến động không ngừng!

Tính đến 16h00 hôm nay, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 98,7 -101,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra);

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 99,0 -101,6 triệu đồng lượng (mua vào - bán ra); giảm 100 nghìn đồng/lượng ở chiều mua và giảm 700 nghìn đồng/lượng ở chiều bán.

Bảng cập nhật giá vàng hôm nay 4/4/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 98,8 ▼700 101,3 ▼900 Tập đoàn DOJI 98,8 ▼700 101,3 ▼900 Mi Hồng 99,500 ▼200

101,2 ▼200

PNJ 98,7 ▼800 101,3 ▼900 Vietinbank Gold 101,3 ▼900 Bảo Tín Minh Châu 98,8 ▼200

101,3 ▼900 Phú Quý 98,6 ▼400 101,3 ▼900

1. DOJI - Cập nhật: 04/04/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại

Mua vào Bán ra

AVPL/SJC HN 98.800

▼700 101.300

▼900 AVPL/SJC HCM 98.800

▼700 101.300

▼900 AVPL/SJC ĐN 98.800

▼700 101.300

▼900 Nguyên liệu 9999 - HN 98.500



100.600

▼700 Nguyên liệu 999 - HN 98.400



100.500

▼700

2. PNJ - Cập nhật: 04/04/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 98.700 ▼800K 101.300 ▼900K TPHCM - SJC 98.800 ▼700K 101.300 ▼900K Hà Nội - PNJ 98.700 ▼800K 101.300 ▼900K Hà Nội - SJC 98.800 ▼700K 101.300 ▼900K Đà Nẵng - PNJ 98.700 ▼800K 101.300 ▼900K Đà Nẵng - SJC 98.800 ▼700K 101.300 ▼900K Miền Tây - PNJ 98.700 ▼800K 101.300 ▼900K Miền Tây - SJC 98.800 ▼700K 101.300 ▼900K Giá vàng nữ trang - PNJ 98.700 ▼800K 101.300 ▼900K Giá vàng nữ trang - SJC 99.000 ▼500K 101.500 ▼700K Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ 98.900 ▼600K Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 98.900 ▼600K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 98.900 ▼600K 101.400 ▼600K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 98.800 ▼600K 101.300 ▼600K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 97.990 ▼590K 100.490 ▼590K Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) 90.480 ▼550K 92.980 ▼550K Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) 73.700 ▼450K 76.200 ▼450K Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) 66.600 ▼410K 69.100 ▼410K Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) 63.560 ▼390K 66.060 ▼390K Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) 59.500 ▼370K 62.000 ▼370K Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) 56.970 ▼350K 59.470 ▼350K Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) 39.830 ▼250K 42.330 ▼250K Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) 35.680 ▼220K 38.180 ▼220K Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) 31.110 ▼200K 33.610 ▼200K

3. SJC - Cập nhật: 04/04/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 98.800 ▼700K 101.300

▼900K Vàng SJC 5 chỉ 98.800 ▼700K 101.320

▼900K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 98.800 ▼700K 101.330

▼900K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 98.700 ▼700K 101.200

▼800K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 98.700 ▼700K 101.300

▼800K Nữ trang 99,99% 98.700 ▼700K 100.900 ▼200K Nữ trang 99% 96,900

▼792K 99,900

▼792K Nữ trang 68% 65,768

▼544K 68,768

▼544K Nữ trang 41,7% 39,229

▼333K 42,229

▼333K

Chốt phiên giá vàng hôm nay ngày 4/4/2025 thị trường trên thế giới

Tại thời điểm giao dịch lúc 16h00 ngày 4/4/2025 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới theo ghi nhận của Kitco giao ngay ở mức 3.084,28 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (25.960 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương khoảng 97,58 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (98,8-101,3 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 3,7 triệu.

Tuần này, nhu cầu mua vàng vật chất tại Trung Quốc đã tăng lên do lo ngại về chiến tranh thương mại, khiến nhiều người tìm đến vàng như một kênh đầu tư an toàn. Tuy nhiên, tại Ấn Độ, khách hàng lại không mua nhiều vì họ kỳ vọng giá vàng sẽ giảm trong thời gian tới.

Tại Trung Quốc, các đại lý đang bán vàng với mức giá cao hơn từ 6 đến 13 USD mỗi ounce so với giá tham chiếu toàn cầu. Đây là sự thay đổi đáng kể so với tuần trước, khi vàng được bán với mức giảm giá 4 USD hoặc chỉ cao hơn 1 USD. Theo nhà phân tích độc lập Ross Norman, thị trường hiện đang có hai xu hướng trái ngược: một bên là những nhà đầu tư mới đổ tiền vào vàng do lo ngại bất ổn, trong khi bên kia là những người bán ra để chốt lời từ mức giá kỷ lục.

Các ngân hàng trung ương cũng được dự đoán sẽ tiếp tục mua vàng trong năm nay do những rủi ro từ chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Gần đây, Trump đã công bố kế hoạch thuế quan, bao gồm mức thuế tối thiểu 10% đối với hầu hết hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ, cùng với mức thuế cao hơn đáng kể đối với hàng hóa từ hàng chục quốc gia khác.

Tại Ấn Độ, các đại lý đang bán vàng với mức giảm giá lên đến 20 USD mỗi ounce so với giá chính thức trong nước, bao gồm cả thuế nhập khẩu 6% và thuế bán hàng 3%. Mức giảm giá này thấp hơn so với tuần trước, khi mức giảm lên đến 33 USD. Một đại lý vàng tại Mumbai cho biết, sự biến động liên tục của giá vàng khiến người mua e ngại và họ đang chờ đợi thị trường ổn định hơn.

Giá vàng trong nước tại Ấn Độ đang giao dịch quanh mức 89.700 rupee cho mỗi 10 gram vào thứ Sáu, sau khi đạt mức cao kỷ lục 91.696 rupee vào phiên trước đó. Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá vàng đã tăng gần 15%. Một đại lý khác tại Mumbai cho biết, mức giảm giá đang thu hẹp do nhập khẩu vàng giảm trong những tháng gần đây.

Tại các thị trường khác như Hong Kong, vàng được bán với mức giá ngang bằng hoặc cao hơn 2 USD, trong khi tại Singapore, mức giá cao hơn dao động từ ngang bằng đến 2 USD. Tại Nhật Bản, vàng được bán với mức giá ngang bằng hoặc cao hơn 0.5 USD. Một nhà giao dịch tại Tokyo cho biết, một số người đã bán vàng để chốt lời, nhưng khi giá giảm nhẹ, đã có thêm người mua vào.

Nhìn chung, thị trường vàng đang chứng kiến sự biến động mạnh do các yếu tố kinh tế và chính trị toàn cầu, tạo ra cả cơ hội và thách thức cho các nhà đầu tư.