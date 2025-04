Tài chính - Thị trường Tỷ giá USD hôm nay 4/4/2025: Xuống mức thấp 6 tháng Tỷ giá USD hôm nay 4/4/2025: USD mất giá so với yen và franc Thuỵ Sỹ

Tỷ giá USD trong nước

Sáng ngày 4/4, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại trong nước tiếp tục tăng so với hôm qua. Việc đồng bạc xanh tăng giá nhanh diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ công bố kế hoạch thuế quan mới, gây ảnh hưởng đến thị trường tiền tệ toàn cầu.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã điều chỉnh tỷ giá trung tâm giữa VND và USD tăng thêm 3 đồng, lên mức 23.854 đồng. Tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, giá mua - bán USD cũng được điều chỉnh nhẹ, hiện ở mức 23.662 đồng và 26.046 đồng.

Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá USD đồng loạt tăng cao. Vietcombank đang niêm yết ở mức 25.610 - 26.000 đồng, tăng 180 đồng mỗi USD. Tại BIDV, giá mua bán USD ở mức 25.635 - 25.995 đồng. Trong khi đó, Eximbank giao dịch USD ở mức 25.610 - 25.990 đồng. So với đầu năm, mỗi USD đã tăng khoảng 450 đồng, tương đương 1,75%.

Đáng chú ý, giá bán USD tại ngân hàng hiện cao hơn giá trên thị trường tự do. Tuy nhiên, giá mua vào từ người dân lại thấp hơn "chợ đen" khoảng 250 đồng.

Tỷ giá USD thế giới

Trái ngược với diễn biến trong nước, đồng USD trên thị trường quốc tế lại sụt giảm. Chỉ số US Dollar Index (DXY) đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt đã giảm 1,87%, xuống còn 101,94 điểm. Đây là mức thấp nhất trong 6 tháng, đặc biệt so với đồng euro và yên Nhật.

Sự giảm giá của đồng USD diễn ra trong bối cảnh nhà đầu tư lo ngại chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump có thể ảnh hưởng tiêu cực đến thương mại toàn cầu và tăng trưởng kinh tế Mỹ.

Đầu năm nay, một số chuyên gia dự báo DXY sẽ tăng mạnh do các đòn thuế quan mới. Ngân hàng UOB cho rằng DXY có thể đạt 112,6 điểm trong quý II/2025 vì nguy cơ lạm phát tăng trở lại sẽ khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chậm lại trong việc cắt giảm lãi suất.

UOB cũng nhận định rằng, những lời đe dọa thuế quan từ Tổng thống Trump, cùng với các cuộc đàm phán căng thẳng với đối tác thương mại, có thể trở thành tình trạng "bình thường mới" trên thị trường tài chính quốc tế.