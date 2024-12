Xã hội

Chủ động ứng phó với mưa lớn từ ngày 23 - 26/12

(QNO) - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với phần xa phía bắc rãnh thấp qua Nam Bộ, từ ngày 23 đến 26/12 các địa phương của tỉnh Quảng Nam có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.