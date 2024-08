An ninh trật tự Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại phường Trường Xuân (QNO) - Sáng nay 16/8, tại di tích lịch sử Chi bộ Sông, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Ban Chỉ đạo 138) phường Trường Xuân (TP.Tam Kỳ) long trọng tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2024. Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 138 tỉnh Lê Văn Dũng đến dự.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng, Trưởng ban Chỉ đạo 138 tỉnh tặng hoa chúc mừng phường Trường Xuân. ẢNH: THU - SƠN.

Trong suốt chặng đường 19 năm qua, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ luôn được Đảng ủy, UBND phường Trường Xuân coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn phường. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn phường Trường Xuân triển khai thực hiện với nhiều nội dung, hình thức thiết thực, phong phú.

Các đơn vị đã gắn kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với các phong trào cách mạng khác như: “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Công tác tuyên truyền phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật, các hình thức, biện pháp tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” được đổi mới, sáng tạo, có sức lan tỏa cao.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng phát biểu tại buổi lễ. ẢNH: THU - SƠN.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng đánh giá cao hiệu quả và thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của phường Trường Xuân nói riêng, TP.Tam Kỳ nói chung. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi Mặt trận, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn tiếp tục tích cực hưởng ứng, tham gia phong trào bằng những hành động cụ thể, góp phần bảo đảm ANTT, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Bên cạnh đó, cần đổi mới hình thức tuyên truyền, tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ANTQ; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể với lực lượng Công an, quan tâm xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở thật sự vững mạnh, lựa chọn nhân tố tích cực tham gia lực lượng giữ gìn ANTT cơ sở.

Riêng đối với lực lượng Công an từ thành phố đến các xã, phường cần phát huy vai trò nòng cốt, xây dựng lực lượng vững mạnh, trở thành chỗ dựa vững chắc cho nhân dân.

Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ Nguyễn Duy Ân khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. ẢNH: THU - SƠN.

Dịp này, lãnh đạo UBND tỉnh, Công an tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy và thành phố Tam Kỳ đã tặng hoa và quà chúc mừng phường Trường Xuân và lực lượng Công an phường. UBND thành phố Tam Kỳ đã tuyên dương khen thưởng cho 1 tập thể và 1 cá nhân; UBND phường Trường Xuân đã tuyên dương khen thưởng cho 2 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

[VIDEO] - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng phát biểu tại buổi lễ: