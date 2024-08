Giao thông - Xây dựng Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - Lê Văn Dũng: Ngành giao thông vận tải chú trọng đề xuất đầu tư các tuyến quốc lộ huyết mạch (QNO) - Chiều 2/8, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng chủ trì buổi làm việc với Sở GTVT về tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành GTVT trên địa bàn tỉnh. Dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Nam Hưng, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: C.T

Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Sở GTVT - ông Văn Anh Tuấn cho rằng Quảng Nam có đầy đủ 5 loại hình vận tải, quy tụ về khu vực đầu mối Khu kinh tế mở Chu Lai, nhưng do vẫn còn nhiều hạn chế nên hiện nay chỉ khai thác tương đối hiệu quả đường bộ, hàng không và cảng biển; còn việc quản lý khai thác đường thủy nội địa và đường sắt thiếu tính liên kết nên năng lực phục vụ thấp, khai thác kém hiệu quả.

Theo ông Văn Anh Tuấn, Sở GTVT đã tham mưu UBND tỉnh phối hợp với Bộ GTVT nghiên cứu, đề xuất và triển khai đầu tư các công trình trọng điểm như nâng cấp, mở rộng quốc lộ 14D; nâng cấp, mở rộng quốc lộ 14E (đang triển khai xây dựng); mở rộng cầu Tam Kỳ và đường dẫn phía nam tuyến quốc lộ 1; xúc tiến đầu tư cảng biển Quảng Nam; phối hợp lập quy hoạch xây dựng Cảng hàng không Chu Lai giai đoạn đến năm 2030 và xúc tiến xã hội hóa đầu tư.

Ngành còn làm việc với Sở GTVT TP.Đà Nẵng để rà soát các nội dung về công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng để kết nối hệ thống GTVT giữa hai địa phương.

Thi công cầu An Tân 2 (Núi Thành) thuộc dự án hoàn thiện đường ven biển 129 (đường Võ Chí Công). Ảnh: C.T

Nêu lên một số tồn tại, khó khăn, Sở GTVT kiến nghị UBND tỉnh tháo gỡ liên quan đến quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; hoạt động của Công ty CP Bến xe Quảng Nam; tổ chức bộ máy, biên chế công chức; cải cách hành chính và chuyển đổi số; công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định trong xử lý vi phạm về hành lang an toàn đường bộ.

Cạnh đó, Sở GTVT kiến nghị UBND tỉnh xem xét, báo cáo HĐND tỉnh cho phép triển khai nghiên cứu, lập báo cáo đề xuất danh mục công trình giao thông cần đầu tư trong giai đoạn 2026 - 2030. Ngoài ra, cần tiếp tục chỉ đạo, tháo gỡ các khó khăn để đảm bảo nguồn cung loại vật liệu xây dựng thông thường (cát, đất đắp)...

Đồng chí Lê Văn Dũng trả lời một số kiến nghị, đề xuất của Sở GTVT. Ảnh: C.T

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng biểu dương những kết quả mà Sở GTVT đã đạt được trong thời gian qua.

Theo đồng chí Lê Văn Dũng, ngành GTVT đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của tỉnh, là “mạch máu” của nền kinh tế. Chính vì vậy, Sở GTVT cần sớm có định hướng hoạt động cho năm 2025, có kế hoạch dài hơi cho giai đoạn 2025 - 2030. Nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh về kế hoạch triển khai thực hiện Luật Đường bộ được Quốc hội thông qua vào ngày 27/6/2024.

Đồng chí Lê Văn Dũng yêu cầu Sở GTVT tham mưu thực hiện tốt kế hoạch triển khai Quy hoạch tỉnh về lĩnh vực GTVT. Chú trọng đề xuất đầu tư các tuyến quốc lộ huyết mạch, bằng việc tiếp tục tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Bộ GTVT, Chính phủ về bố trí nguồn lực nâng cấp, mở rộng quốc lộ 14D, quốc lộ 14G, quốc lộ 40B (đoạn Bắc Trà My, Nam Trà My)... Ngành tiếp tục chỉ đạo, phối hợp chỉ đạo triển khai công tác quản lý, bảo đảm trật tự an toàn giao thông ĐTNĐ, nhất là tuyến Cửa Đại - Cù Lao Chàm. Nghiên cứu, đề xuất đầu tư mở rộng một số tuyến tỉnh lộ; xúc tiến phối hợp triển khai lại Dự án mở rộng đường Hùng Vương (TP.Tam Kỳ). Tăng cường quản lý nhà nước về đào tạo, sát hạch lái xe; đăng kiểm phương tiện; kinh doanh vận tải...