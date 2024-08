Nhà nước và cử tri Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng tiếp công dân định kỳ tháng 8/2024 (QNO) – Sáng nay 23/8, tại trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 8/2024.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 8/2024. Ảnh: N.Đ

Đăng ký tiếp dân, bà Nguyễn Thị Như Phương (khối phố Thịnh Mỹ, phường Cẩm An, TP.Hội An) phản ánh nguyện vọng được cơ quan thẩm quyền xem xét việc tách thửa để được làm nhà ở. Vị trí đất của gia đình nằm trong quy hoạch Vệt cây xanh đường ĐT603B (đường Lạc Long Quân, phường Cẩm An), song từ năm 2017 đến nay, dự án này không được triển khai. Gia đình rất bức xúc về nhu cầu nhà ở.

Liên quan đến phản ánh của công dân, theo báo cáo của UBND TP.Hội An, địa phương đã làm việc với các nhà đầu tư liên quan (Công ty CP Lê Phan Resort và Công ty CP Đầu tư Hội An – Thái Bình Dương) để phối hợp, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện quy hoạch Vệt cây xanh dọc đường ĐT603B đoạn trước các dự án để sớm triển khai thực hiện.

Đại diện Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam phát biểu tại buổi tiếp dân. Ảnh: N.Đ

Cụ thể vào ngày 19/7/2024, các ngành và UBND TP.Hội An đã làm việc với Công ty CP Lê Phan Resort theo nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh. Tại buổi làm việc, công ty cho biết, đối với việc phối hợp với cơ quan nhà nước hỗ trợ giải phóng mặt bằng các hộ bị ảnh hưởng bởi quy hoạch Vệt cây xanh đường Lạc Long Quân (ĐT603B, trước dự án của công ty) thì hiện nay chưa đảm bảo nguồn kinh phí để thực hiện.

UBND TP.Hội An cho biết, các nhà đầu tư không đủ nguồn kinh phí để thực hiện quy hoạch Vệt cây xanh dọc đường ĐT603B và thành phố cũng không có đủ nguồn kinh phí để giải tỏa trắng các hộ dân.

Thông tin tại buổi tiếp dân, ngành chuyên môn cho biết, quy hoạch Vệt cây xanh dọc đường ĐT603B được gia hạn tiến độ đến hết tháng 10/2024. Nếu doanh nghiệp không triển khai thực hiện thì sẽ bị thu hồi theo quy định của pháp luật.

Quang cảnh buổi tiếp công dân Nguyễn Thị Như Phương. Ảnh: N.Đ

Ghi nhận phản ánh của công dân, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng cho biết, đối với vụ việc này, UBND tỉnh thống nhất với đề xuất của UBND TP.Hội An tại Báo cáo số 259 ngày 2/8/2024. Theo hướng, trong khi quy hoạch chưa triển khai thực hiện, đồng ý cho người dân có quyền được sửa chữa, nâng cấp nhà cửa để đảm bảo cuộc sống. Nếu đến thời gian quy định (hết tháng 10/2024), dự án này không thực hiện đúng theo quy hoạch, thì Hội An xem xét, đề xuất cấp thẩm quyền tách thửa cấp đất cho người dân.

*Cũng trong sáng nay, phản ánh tại buổi tiếp dân, người đại diện theo ủy quyền của hộ bà Nguyễn Thị Kéo (trú số 232 Nguyễn Duy Hiệu, phường Cẩm Châu, TP.Hội An) nêu: Tháng 5/2018, bà Kéo nộp hồ sơ chỉnh lý biến động nhưng bị chuyển trả hồ sơ dù đã có Thông báo số 663 ngày 20/7/2018 thống nhất việc chỉnh lý biến động diện tích giảm và công nhận diện tích đất ở đô thị với diện tích 421m2 (thửa số 1547, tờ bản đồ số 04, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: E0109875).

Người đại diện theo ủy quyền của hộ bà Nguyễn Thị Kéo phản ánh tại buổi tiếp dân. Ảnh: N.Đ

Liên quan đến vụ việc này, tòa án đã tuyên cả 2 cấp sơ thẩm và phúc thẩm đều công nhận quyền lợi của bà Nguyễn Thị Kéo. UBND TP.Hội An thi hành xong bản án, tuy nhiên khi thực hiện thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của mình thì lại không được giải quyết dù đã chấp nhận hiến 139m2 đất ở để mở đường Nguyễn Duy Hiệu. Đề nghị UBND tỉnh can thiệp để được giải quyết.

Qua nội dung công dân phản ánh và phát biểu của đại diện Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng cho rằng, Văn phòng Đăng ký đất đai chưa làm tròn trách nhiệm trong việc giải quyết. UBND TP.Hội An đã xác nhận nguồn gốc đất từ tháng 10/2023, nhưng không chịu giải quyết, nay nêu lý do phải áp dụng theo Luật Đất đai mới.

Theo quy định của Luật Đất đai 2024, việc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền của UBND TP.Hội An. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND TP.Hội An phải tiến hành tiến hành việc cấp đổi giấy này theo đúng quy định, trong thời gian nhanh nhất, đáp ứng được nguyện vọng của công dân Nguyễn Thị Kéo.

Thông báo kết luận tiếp dân cũng nêu rõ, trách nhiệm của Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam phải hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc các văn phòng thuộc cấp của mình nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc tham mưu UBND cùng cấp giải quyết thủ tục liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân, tổ chức.