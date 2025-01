Xã hội Chương trình giảm nghèo ở Phước Sơn đ ã hấp thụ hơn 180 tỷ đồng (QNO) - Sáng nay 17/1/2025, Đoàn giám sát của Bộ LĐ-TB&XH do Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm trưởng đoàn có buổi giám sát tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Phước Sơn.

Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn - Lê Quang Trung nêu một số nội dung về giảm nghèo năm 2025. Ảnh: D.L

Theo báo cáo của UBND huyện Phước Sơn, tổng vốn đầu tư được bố trí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn huyện hơn 180 tỷ đồng (bao gồm cả nguồn vốn năm 2022, 2023 chuyển sang). Huyện đã giải ngân đạt tỷ lệ 57,66% kế hoạch vốn.

Tổng nguồn vốn sự nghiệp được bố trí hơn 54 tỷ đồng, đã giải ngân đạt 73,05 % kế hoạch.

Đoàn giám sát khảo sát khu sản xuất tập trung tại xã Phước Năng. Ảnh: D.L

Các cơ quan, đơn vị đã thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, cải thiện dinh dưỡng, đào tạo nghề, giải quyết việc làm...

Số hộ nghèo năm 2024 của Phước Sơn còn 1.446 hộ (tỷ lệ 20,47%), giảm 487 hộ so với năm 2023, đạt 124,87 % so với chỉ tiêu tỉnh giao (390 hộ) và đạt tỷ lệ 121,75 % so với chỉ tiêu huyện giao (400 hộ).

Hạ tầng giáo dục ở huyện miền núi Phước Sơn đã có nhiều thay đổi. Ảnh: D.L