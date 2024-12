Chương trình OCOP chuyển biến mạnh mẽ

(QNO) – Đó là đánh giá chung tại hội nghị tổng kết Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” – OCOP năm 2024 và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm năm 2025, do Sở NN&PTNT Quảng Nam tổ chức sáng nay 26/12.

Nỗ lực phát triển sản phẩm

Báo cáo tại hội nghị, đại diện ngành nông nghiệp tỉnh cho biết, năm 2024, bên cạnh tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều nội dung quan trọng, Sở NN&PTNT Quảng Nam cũng hướng dẫn các địa phương đăng ký sản phẩm tham gia Chương trình OCOP. Đồng thời, tổ công tác liên ngành gồm đại diện Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Chi cục Phát triển nông thôn, Phòng Quản lý chất lượng nông - lâm - thủy sản thuộc Sở NN&PTNT đi cơ sở để hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn các địa phương và các chủ thể nâng cấp, hoàn thiện sản phẩm cũng như hoàn thiện hồ sơ đánh giá, phân hạng sản phẩm.

Ngành nông nghiệp tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ OCOP cấp tỉnh, cấp huyện, chủ thể OCOP về triển khai phương án kinh doanh, dự án sản xuất kinh doanh, phát triển sản phẩm; đánh giá, phân hạng sản phẩm; các quy định của nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm; về cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đối với sản phẩm là mỹ phẩm và thực phẩm chức năng; đăng ký và xây dựng thương hiệu; ghi nhãn hàng hóa; truy xuất nguồn gốc sản phẩm; xây dựng tiêu chuẩn cơ sở; quản lý chất lượng sản phẩm; bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất; thương mại điện tử…

Ông Trần Văn Noa – Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn Quảng Nam cho hay, năm 2024 UBND tỉnh tiếp tục phân bổ cho ngành liên quan và chính quyền các địa phương gần 11,3 tỷ đồng để thực hiện Chương trình OCOP. Năm nay, tỉnh có 169 sản phẩm tham gia chương trình OCOP; 18 huyện, thị xã, thành phố đã hoàn thành việc đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện.

Cụ thể, UBND cấp huyện đã tiến hành đánh giá hơn 130 sản phẩm (trong đó có 43 sản phẩm công nhận lại) và có 13 huyện đã ban hành quyết định công nhận cho 100 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao. Đồng thời, có 8 sản phẩm các địa phương đề xuất đánh giá phân hạng OCOP 4 sao cấp tỉnh. Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh đã tiến hành đánh giá, kiểm tra cơ sở, gửi mẫu kiểm nghiệm và kết quả là có 2 sản phẩm đạt chuẩn 4 sao OCOP năm 2024.

Qua 7 năm triển khai thực hiện Chương trình OCOP (2018 - 2024), Quảng Nam có 479 sản phẩm của 376 chủ thể được công nhận là sản phẩm OCOP. Trong đó, có 419 sản phẩm 3 sao, 60 sản phẩm 4 sao. Trình Trung ương đánh giá 5 sao cấp quốc gia đối với 5 sản phẩm, gồm: thực phẩm bảo vệ sức khỏe Saphraton (Nam Trà My), tinh dầu quế Trà My (Bắc Trà My), tiêu Tiên Phước (Tiên Phước), MITRI TEA Trà sâm Ngọc Linh (Phú Ninh), bánh dừa nướng Quý Thu (Quế Sơn).

Những địa phương đứng đầu về số lượng sản phẩm OCOP được công nhận 3-4 sao là Tiên Phước 47 sản phẩm, Tam Kỳ 38 sản phẩm, Thăng Bình 37 sản phẩm, Điện Bàn 34 sản phẩm, Đại Lộc 30 sản phẩm.