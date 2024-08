Kinh tế Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội: Báo cáo kết quả giải ngân các dự án về Bộ KH-ĐT trước 23/8/2024 (QNO) - Tin từ Sở KH&ĐT, UBND tỉnh đã yêu cầu các chủ đầu tư đẩy mạnh giải ngân 5 dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, báo cáo kết quả về Bộ KH-ĐT trước 23/8/2024.

Các dự án sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa dự kiến sẽ giải ngân hết trước 31/12/2024

Các chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT và UBND huyện Nam Trà My) tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các dự án sử dụng nguồn vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội để giải ngân toàn bộ vốn được giao.

Các chủ đầu tư phải hoàn thiện báo cáo, làm rõ tình hình phân bổ, giải ngân dự kiến đến hết năm 2024 của các dự án, gửi về Sở KH-ĐT trước ngày 17/8/2024. Sở KH-ĐT sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả, nghiên cứu yêu cầu của Bộ KH-ĐT, tham mưu UBND tỉnh triển khai tại địa phương và tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả về Bộ KH-ĐT trước ngày 23/8/2024.

Theo Bộ KH-ĐT, Quốc hội đã cho phép kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước đã bố trí cho các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đến hết ngày 31/12/2024 (thay vì 31/12/2023 như chủ trương ban đầu). Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong trường hợp chậm trễ, không giải ngân hết số vốn của chương trình và không gửi báo cáo đúng thời hạn (chậm nhất là ngày 23/8/2024).

Dự án kè biển đang được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến sẽ giải ngân 100% vốn trước 31/12/2024

Ông Nguyễn Quang Thử - Giám đốc Sở KH-ĐT cho biết, tổng số vốn thực hiện 5 dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tại Quảng Nam gần 614 tỷ đồng. Lũy kế giải ngân vốn đến hết 30/6/2024 khoảng 283,8 tỷ đồng, đạt 46,2% so với kế hoạch được giao.

Cụ thể: dự án "Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước (Hồ 3/2, Nước Ri, Đập Quang và Đá Chồng) đã giải ngân 47,6 tỷ đồng/55 tỷ đồng (đạt 86,5%); dự án "Kè bảo vệ khu dân cư Bằng La (Trà Leng, Nam Trà My)" giải ngân 46,2 tỷ/60 tỷ đồng (đạt 77%) và dự án "Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại đoạn từ UBND phường Cẩm An đến khu vực An Bàng" đã giải ngân 132,6 tỷ/210 tỷ đồng (63,1%).

Các dự án đầu tư y tế theo chương trình hiện đang có tỷ lệ giải ngân khá thấp

Dự kiến, cả 3 dự án trên sẽ giải ngân 100% kế hoạch vốn trước 31/12/2024. Còn dự án "Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo 5 trung tâm y tế tuyến huyện" đã giải ngân 43,4 tỷ/92 tỷ đồng (đạt 47%); dự án "Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 76 trạm y tế xã, phường, thị trấn" chỉ mới giải ngân 14 tỷ/197 tỷ đồng (đạt 7%).