Môi trường

CLB Xanh Quảng Nam ra quân làm sạch bãi biển An Bàng

(QNO) - Sáng 20/4/2025, CLB Xanh Quảng Nam ra quân dọn vệ sinh trên bãi tắm An Bàng (phường Cẩm An, TP.Hội An) nhân Ngày trái đất.