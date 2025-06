Du lịch Tiềm năng du lịch sông nước Hội An Bên cạnh khu phố cổ, hệ thống sông ngòi là tiềm năng, thế mạnh để Hội An đa dạng sản phẩm du lịch, thu hút du khách hiệu quả.

Du khách thích thú khi được du thuyền trên sông Hoài. Ảnh: ĐỖ HUẤN



Với sự đa dạng về tài nguyên nhân văn và tài nguyên sinh thái, vùng sông nước Hội An rất giàu tiềm năng du lịch, tạo điều kiện thuận lợi để cải thiện sinh kế cho cộng đồng dân cư.

ThS. Nguyễn Chí Trung - nhà nghiên cứu văn hóa Hội An cho rằng, hệ thống sông ngòi chằng chịt tạo cho Hội An trở thành địa bàn đa dạng về hệ sinh thái và môi trường sống của con người cũng rất phong phú. Cùng với quá trình bảo tồn, giá trị văn hóa và cảnh quan sông nước vẫn còn khá nguyên vẹn, là nền tảng để phát triển du lịch sinh thái, văn hóa...

Trong những năm qua, loại hình du thuyền trên sông Hoài phát triển tương đối mạnh nhờ nhu cầu của du khách tăng cao. Du khách có thể lựa chọn trải nghiệm, khám phá rừng dừa nước ngập mặn và cỏ biển của vùng hạ lưu sông Thu Bồn. Vùng rừng dừa ngập mặn này chủ yếu thuộc xã Cẩm Thanh.

Dừa mọc ven bờ các sông lạch, quanh năm xanh tốt, tạo cho nơi này có một sinh cảnh rất đặc biệt. Nơi đây cũng là di tích lịch sử nổi tiếng, gắn liền với những chiến công hiển hách trong hai cuộc kháng chiến chống xâm lược của quân và dân Hội An, được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

Về giá trị đặc trưng của rừng dừa, ThS. Lê Ngọc Thảo - Thư ký Ban Quản lý Khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm - Hội An cho biết, rừng dừa là nơi tạo ra nguồn tài nguyên đa dạng sinh học, đặc biệt nguồn lợi trong rừng dừa rất quan trọng.

“Trong lịch sử, rừng dừa bảo vệ cộng đồng cư dân ở địa phương trước những thiên tai, bão tố. Về góc độ sinh học, rừng dừa là nơi cá tôm và các loài thủy hải sản thực hiện chức năng sinh sản, duy trì đa dạng sinh học, tạo nguồn lợi thủy sản bền vững” - ThS. Thảo nói.

Du khách khám phá, trải nghiệm nghề chài lưới ở vùng sông khu rừng dừa Cẩm Thanh. Ảnh: ĐỖ HUẤN



Kết quả nghiên cứu của Ban Quản lý khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm cho biết, hệ sinh thái vùng ngập mặn Cửa Đại thu hút sự quan tâm đặc biệt của các du khách đến từ châu Âu, nhất là các nhà nghiên cứu sinh vật, môi trường và thiên nhiên bởi tính đa dạng và hiếm lạ sinh học.

Năm 2023, Khu di tích lịch sử - văn hóa Rừng dừa xã Cẩm Thanh được UNESCO công nhận đạt danh hiệu “Điểm đến du lịch tiêu biểu châu Á - Thái Bình Dương”, được vinh danh tại Diễn đàn giao lưu văn hóa và kinh tế Việt Nam - Ấn Độ. Năm 2024, trải nghiệm thuyền thúng ở rừng dừa Cẩm Thanh lọt vào tốp 25 trải nghiệm trên thuyền hấp dẫn nhất thế giới.

Tiềm năng du lịch sông nước Hội An còn rất đa dạng, phong phú. Du ngoạn bằng thuyền trên sông Hoài trong không gian “Đêm phố cổ” với vẻ đẹp thơ mộng là trải nghiệm khó bỏ qua đối với du khách.

Ban ngày, chương trình du thuyền tham quan làng nghề truyền thống, du khách được khám phá các giá trị văn hóa nghề độc đáo như trải nghiệm các công đoạn chuốt gốm, chạm khắc gỗ, dệt chiếu, vãi chài... Những câu chuyện về các dòng sông gắn với thương cảng xưa của đô thị di sản văn hóa thế giới - phố cổ Hội An cần được khai thác và phát huy.

Ông Nguyễn Sự - nguyên Bí thư Thành ủy Hội An cho hay: “Nếu không có các dòng sông sẽ không có cảng thị Hội An. Như vậy chính dòng sông Thu Bồn, dòng sông Trường Giang, sông Cổ Cò và các dòng sông khác đã tạo nên cảng thị Hội An, chứ không chỉ là Cửa Đại Chiêm”.

Ngoài ra, từ vùng sông nước Hội An còn có thể kết nối với các địa phương lân cận như Điện Bàn, Duy Xuyên… để hình thành các tuyến tham quan du lịch mới lạ, độc đáo, tạo thêm các sản phẩm khám phá, trải nghiệm hấp dẫn, đậm nét văn hóa bản địa xứ Quảng.