Cơ hội nào cho du lịch hè Quảng Nam?

Khách lưu trú giảm

Từ đầu năm đến nay, tỷ lệ lấp phòng khách sạn Pavillon Hội An đạt khoảng 40%, thậm chí trong tháng 6, có thời điểm công suất phòng toàn hệ thống chỉ hơn 6%.

Giá vé máy bay cao, hạn chế khách đến từ 2 đầu đất nước, sản phẩm dịch vụ, du lịch địa phương thiếu đổi mới, hấp dẫn được xem là nguyên nhân đầu tiên.

Các địa phương lân cận liên tiếp tổ chức sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao, giải trí đa dạng, hấp dẫn, càng khiến sự cạnh tranh khách Việt dịp hè thêm khốc liệt.

Đại diện khách sạn Pavillon cho biết, mặc dù đơn vị đã giảm giá phòng đến mức thấp nhất, đồng thời tăng thêm ưu đãi như miễn phí đưa đón khách tại sân bay… nhưng tình hình không mấy khả quan.

“Tôi nghĩ việc giảm giá phòng không giải quyết được điều gì. Vấn đề ở đây chính là sức hút điểm đến, mà chuyện này thì cảm giác chúng ta đang tụt lại phía sau so với nhiều địa phương khác trong khu vực.

Chưa kể, việc thu hút khách còn phụ thuộc nhiều yếu tố khác như sản phẩm, dịch vụ, giải trí, chi phí vận chuyển, ăn uống… Riêng lẻ một mình cơ sở lưu trú khó giải quyết được. Thật sự bây giờ chúng tôi không có giải pháp gì”, đại diện Pavillon chia sẻ.

Đại diện khách sạn Anmira Resort & Spa cho biết, qua 5 tháng đầu năm, tỷ lệ đặt phòng tại Anmira chỉ đạt 20% (trong tổng số 102 phòng).

“Khách Việt thường ít đặt phòng trước dài ngày, nhưng dự báo sẽ khó có sự đột biến dịp hè này”, đại diện Anmira nói. Một số ý kiến khác nhìn nhận, bên cạnh các nguyên nhân chủ quan, thì Hội An quá gần TP.Đà Nẵng nên phần lớn khách Việt chọn lưu trú, mua sắm, chi tiêu tại Đà Nẵng và Hội An trở thành điểm tham quan phụ cận đi về trong ngày.

Hướng đến thị trường khách gần

Cuối tháng 3 vừa qua, Tổng Công ty đường sắt Việt Nam phối hợp cùng TP.Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế khai trương tuyến tàu hỏa 5 sao Huế – Đà Nẵng phục vụ du lịch, trở thành chuyến tàu hấp dẫn nhất miền Trung.

Ông Lê Tấn Thanh Tùng – Giám đốc Công ty Du lịch Vitraco Đà Nẵng nhìn nhận, du lịch Quảng Nam, Đà Nẵng hiện chủ yếu hướng về các thị trường nội địa gần với đối tượng khách đi theo nhóm nhỏ, gia đình và di chuyển bằng xe cá nhân thì sự xuất hiện của tuyến tàu du lịch Huế - Đà Nẵng sẽ góp phần gia tăng lượng khách tới khu vực này.

Nhiều năm qua, mùa hè đã trở thành mùa du lịch cao điểm của khách nội địa. Hồi giữa tháng 4 ngành du lịch Quảng Nam đã phối hợp cùng hơn 100 doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức công bố chương trình kích cầu du lịch 2 giai đoạn, kéo dài 6 tháng (từ tháng 5 đến tháng 11/2024).

Trong đó, giai đoạn 1 (từ tháng 5 - 8/2024) sẽ tung ra 4 gói sản phẩm chính gồm tự do, golf, nghỉ dưỡng và tham quan, trại hè với nhiều ưu đãi lớn như giảm giá 20 - 50%; giảm sâu đến 80%, mua 1 tặng 1… hướng đến thị trường khách nội địa.

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp và du khách dường như không quan tâm hoặc quá kỳ vọng vào những đột phá tăng trưởng khách từ chương trình mang lại. Thậm chí, có ý kiến đánh giá chương trình kích cầu không thực tế, kém hiệu quả, chủ yếu mang tính truyền thông định kỳ, du khách khó hưởng lợi.

Ông Nguyễn Sơn Thủy – Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Duy Nhất Đông Dương, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam cho biết, khách Việt sụt giảm trong dịp hè đã được dự báo từ đầu năm do giá vận chuyển quá cao.

Người dân có xu hướng đi du lịch gần (bằng phương tiện cá nhân) để tiết giảm chi phí. Ông Thủy nhìn nhận, đây sẽ là đối tượng khách tiềm năng mang đến nhiều cơ hội, nhất là các điểm tham quan trong tỉnh. Thực tế, trong khi nhiều cơ sở lưu trú “than trời” thì các điểm tham quan như Cù Lao Chàm, rừng dừa nước Cẩm Thanh, làng gốm Thanh Hà… vẫn khá đông khách.

Theo báo cáo của Sở VH-TT&DL, qua 5 tháng đầu năm 2024, Quảng Nam đón khoảng 3,1 triệu lượt khách tham quan, lưu trú, tăng 7% so với cùng kỳ (khách quốc tế ước đạt 1,87 triệu lượt, tăng 9%; khách nội địa ước đạt 1,23 triệu lượt, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2023). Khách lưu trú ước đạt 1,23 triệu lượt, tăng 6% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 750 nghìn lượt, tăng 19% so với cùng kỳ; khách nội địa ước đạt 480 nghìn lượt, giảm 9% so với cùng kỳ năm 2023.