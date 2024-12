Nhà nước và cử tri Còn 2.988 biên chế viên chức chưa tuyển dụng (QNO) – Sáng nay 5/12, Ban Pháp chế HĐND tỉnh Quảng Nam có báo cáo thẩm tra về kế hoạch giao biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan, đơn vị, địa phương (khối chính quyền) thuộc tỉnh Quảng Nam năm 2025.

Chủ trì kỳ họp điều hành thảo luận chung tại hội trường vào sáng nay 5/12. Ảnh: N.Đ

Qua theo dõi việc quản lý, sử dụng biên chế năm 2024, Ban Pháp chế cho rằng, hiện nay còn số lượng lớn chỉ tiêu biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước chưa được tuyển dụng (còn 2.988 biên chế viên chức).

Có nơi tổ chức tuyển dụng nhưng kết quả chưa đáp ứng nhu cầu, nhất là khu vực miền núi. Ngoài ra, có địa phương được phân cấp nhưng vẫn gặp khó khăn, vướng mắc trong tổ chức tuyển dụng

Tại Kỳ họp thứ 28 của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đề nghị giao 3.096 chỉ tiêu biên chế công chức (giảm 30 biên chế so với năm 2024); 27.661 biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước do HĐND tỉnh quyết định (giảm 37 biên chế so với năm 2024); 293 biên chế biên chế sự nghiệp GD-ĐT mầm non và phổ thông công lập).

Đại biểu HĐND tỉnh thảo luận tại hội trường. Ảnh: N.Đ

Theo Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đề nghị này của UBND tỉnh là phù hợp, đúng lộ trình tinh giản biên chế đã được cấp có thẩm quyền quyết định; đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến thống nhất.

Tuy nhiên, từ thực tế quản lý, sử dụng biên chế năm 2024 và quy định pháp luật, chủ trương, chỉ đạo về sử dụng biên chế, Ban Pháp chế đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý, sử dụng hiệu quả số biên chế công chức được giao. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế trong sử dụng biên chế.

Cùng với đó, tiếp tục tuyển dụng viên chức đảm bảo theo đề án vị trí việc làm được phê duyệt, kịp thời đáp ứng nhu cầu nhân lực thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, gắn với lộ trình tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy và sắp xếp đơn vị hành chính…