Biên giới - Hải đảo Công an 6 xã biên giới Nam Giang - Điểm tựa bình yên cho nhân dân (QNO) - Lực lượng công an chính quy tại 6 xã biên giới huyện Nam Giang đang từng bước ghi những dấu ấn tốt đẹp vào lòng quần chúng nhân dân, là một lực lượng không thể tách rời trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương Quảng Nam ngày một giàu đẹp.

Nam Giang là một huyện miền núi, nằm ở phía tây tỉnh Quảng Nam, có diện tích 1.836km2 với dân số năm 2024 là 29.720 người, thành phần dân tộc chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số như Cơ Tu, Ve, Tà Riềng…. Toàn huyện có 11 xã và 1 thị trấn, trong đó có 6 xã biên giới (Đắc Tôi, Đắc Pree, Đắc Pring, La Dêê, La Êê, Chơ Chun), có đường biên giới dài 90,364km, giáp với nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Cán bộ công an xã La Êê, huyện Nam Giang phối hợp cùng các lực lượng trên địa bàn triển khai tuần tra, canh gác khu vực biên giới. Ảnh: Công an xã La Êê cung cấp.

Thực hiện tinh thần Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị và Đề án số 106 của Đảng ủy Công an Trung ương về “tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” với phương châm “bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở” và chỉ đạo của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, từ năm 2019 đến cuối tháng 9/2020, Công an huyện Nam Giang đã triển khai, bố trí đủ cán bộ công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn 11 xã.

Trong đó, địa bàn 6 xã biên giới của huyện luôn được quan tâm, bố trí đầy đủ 6 biên chế/1 xã theo quy định của Bộ Công an.

Hiện nay, công an 6 xã biên giới của huyện có tổng cộng 36 cán bộ, chiến sĩ; mỗi xã có 1 trưởng, 1 phó và 4 công an viên; trong đó, có 1 cán bộ được tăng cường từ các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an về các xã biên giới (tăng cường 2 năm/1 đợt).

Đến nay, các đồng chí trưởng công an xã đều tham gia vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, phát huy tối đa tinh thần, trí tuệ và trách nhiệm của lực lượng công an cơ sở vào công cuộc xây dựng và phát triển quê hương tại các xã biên giới của huyện.

Cán bộ công an xã La Êê, huyện Nam Giang tuyên truyền pháp luật cho nhân dân trên địa bàn xã. Ảnh: Công an xã La Êê cung cấp.

Thời gian qua, lực lượng công an chính quy tại 6 xã biên giới đã thực sự hòa cùng hơi thở và mạch sống của nhân dân bằng những công trình, việc làm hết sức thực tế và ý nghĩa.

Với tinh thần và ý chí của người chiến sĩ công an nhân dân, lực lượng công an chính quy được bố trí về các xã biên giới đã không ngừng nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn gian khổ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong các mặt công tác, lực lượng công an chính quy tại các xã biên giới luôn tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ từ cấp ủy, chính quyền địa phương và của đông đảo bà con nhân dân.

Từ năm 2019 đến nay, công an chính quy tại 6 xã biên giới đã tập trung lực lượng, làm sạch Dữ liệu dân cư “đúng - đủ - sạch - sống” với hơn 8.158 hồ sơ; phối hợp cùng công an huyện cấp mới, cấp đổi, cấp lại hơn 4.300 căn cước công dân.

Vận động, thu hồi hơn 270 vũ khí, vật liệu nổ, vũ khí thô sơ các loại. Tổ chức được hơn 36 diễn đàn công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân với hơn 4.503 lượt nhân dân tham gia, đóng góp ý kiến xây dựng lực lượng công an.

Xây dựng và đưa vào sử dụng 6 Fanpage, Zalo chính quy của công an xã biên giới để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đồng thời cũng là kênh trao đổi thông tin, phản ánh tình hình ANTT của người dân đến với lực lượng công an xã biên giới

Triển khai được hơn 1.700 ca tuần tra đêm, tuần tra kiểm soát giao thông, qua công tác tuần tra, phát hiện, xử lý vi phạm hành chính số tiền gần 470 triệu đồng, thu giữ nhiều phương tiện, tang vật phạm tội…

Công an 6 xã biên giới đã xây dựng được hơn 17 loại mô hình như mô hình tộc họ tự quản về ANTT, mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, mô hình tiếng kẻng an ninh, mô hình điểm chữa cháy công cộng….

Phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ công an tỉnh và công an huyện Nam Giang tổ chức hơn 150 buổi tuyên truyền chuyên đề về ma túy. Mở được 1.007/2664 tài khoản an ninh xã hội, chi trả chính sách không dùng tiền mặt. Phối hợp cùng các nhà hảo tâm kêu gọi được 273 lượt đoàn từ thiện, hỗ trợ hàng nghìn suất quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn vùng biên giới với kinh phí hơn 2,8 tỷ đồng. Hỗ trợ bà con nhân dân trong phòng chống lụt bão, cứu nạn cứu hộ, chữa cháy, thu hoạch mùa vụ… với hơn 270 ngày công.

Sáu tháng đầu năm 2024, công an 6 xã biên giới đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Quảng Nam hoàn thành triển khai mô hình dân vận “Lá chắn vùng biên”.

Đây là mô hình cụ thể nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tập trung chủ yếu là cấp ủy, chính quyền cấp cơ sở và nhân dân tại 6 xã biên biên giới, triển khai đồng bộ các giải pháp, biện pháp, lấy phòng ngừa là chính, nắm tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng tạo lập “lá chắn”, “vành đai biên giới” sạch về ma túy vững chắc, đấu tranh ngăn chặn ma túy từ sớm, từ xa, phòng ngừa từ trước không để ma túy xâm nhập qua biên giới, tạo thành “vùng xanh”, là chốt chặn đầu tiên, có ý nghĩa quyết định, kiên quyết không để Quảng Nam trở thành địa bàn phức tạp về ma túy…

Lực lượng Công an xã chính quy tại 6 xã biên giới không ngừng được kiện toàn về số lượng và chất lượng, liên tục trong các năm từ 2019 đến năm 2023, công an các xã biên giới có hơn 17 CBCS đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; nhận được 47 giấy khen của chính quyền cấp xã, cấp huyện, không có CBCS sai phạm bị xử lý kỷ luật.

12 lượt CBCS của Bộ Công an được tăng cường về 6 xã biên giới luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân và được quần chúng nhân dân ủng hộ, đánh giá cao trong các mặt công tác, ứng xử và sinh hoạt trong đời sống thường ngày…

Công an xã Đắc Pree giúp nhân dân thu hoạch và vận chuyển lúa về nhà. Ảnh: Công an xã Đắc Pree.

Lực lượng công an chính quy tại 6 xã biên giới đang từng bước ghi những dấu ấn tốt đẹp vào lòng quần chúng nhân dân, là một lực lượng không thể tách rời trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương Quảng Nam ngày một giàu đẹp.

Với những kết quả đã đạt được, tin tưởng rằng, lực lượng công an chính quy tại 6 xã biên giới huyện Nam Giang thời gian tới sẽ thi đua gặt hái được nhiều thành công mới, thắng lợi mới… góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXIII (nhiệm kỳ 2020-2025) và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nghiệp vụ được Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam giao…