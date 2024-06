An ninh trật tự Công an Nam Giang bắt đối tượng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (QNO) - N.B.Đ. (SN 1976, trú xã Hòa Nhơn, Hòa Vang, TP.Đà Nẵng), đối tượng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản bị Công an huyện Nam Giang bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Bình Định.

Đối tượng N.B.Đ. tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, ngày 23/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với N.B.Đ. về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Sau khi Viện KSND cùng cấp phê chuẩn các quyết định, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam tuy nhiên bị can đã bỏ đi khỏi địa địa phương.

Ngày 8/6, Công an huyện Nam Giang xác định bị can N.B.Đ. đang lẩn trốn tại thị xã Hoài Nhơn nên đã bố trí lực lượng tiến hành bắt bị can theo quy định của pháp luật.

Kết quả điều tra xác định, ngày 12/11/2022 đối tượng N.B.Đ. có mua của ông L.V.Y. (SN 1962, trú tại thôn A Bát, xã Chà Vàl, Nam Giang) 1 chiếc xe múc bánh lốp hiệu DH07 và 1 chiếc xe tải ben hiệu Chiến Thắng loại 3,5 tấn với giá 168 triệu đồng. Đ. chưa trả tiền cho ông Y. thì đã bán lại cho người khác 2 chiếc xe trên với giá 170 triệu đồng và kéo xe đi.

Đến ngày 17/12/2022, sau nhiều ngày gọi đòi tiền, Đ. chuyển khoản cho ông L.V.Y. 90 triệu đồng sau đó nhiều lần khất hẹn, không trả tiền cho ông Y. và bỏ trốn khỏi địa phương.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Giang tiếp tục điều tra làm rõ.