An ninh trật tự Công an Bắc Trà My tạm giữ hình sự 2 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy (QNO) - Hai đối tượng ở huyện Bắc Trà My gồm N.T.T. (SN 1997, thôn 2, xã Trà Giáp) và L.N.T.H. (SN 1995, tổ dân phố Đồng Trường, thị trấn Trà My) bị tạm giữ hình sự về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối tượng N.T.T. và L.N.T.H. bị tạm giữ để điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Qua công tác tuần tra, nắm tình hình địa bàn, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 13/6, tổ công tác Công an huyện Bắc Trà My bắt quả tang 2 đối tượng N.T.T. và L.N.T.H. về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke IDOL (tổ dân phố Trung Thị, thị trấn Trà My).

Qua quá trình đấu tranh và thu thập chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Trà My đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng trên.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.