An ninh trật tự

Công an Đại Lộc truy bắt nhanh 3 đối tượng cướp giật tài sản

(QNO) - Công an huyện Đại Lộc vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng, Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) bắt giữ 3 đối tượng thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản có tính chất manh động.