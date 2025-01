An ninh trật tự Công an Đại Lộc truy tìm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (QNO) - Trần Trung Phong (SN 1992, trú xã thôn Lâm Tây, xã Đại Đồng, Đại Lộc) bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đại Lộc thông báo truy tìm để điều tra vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn.

Đối tượng Trần Trung Phong. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 23/1/2025, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đại Lộc thông báo truy tìm đối tượng Trần Trung Phong để điều tra, liên quan vụ “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” xảy ra ngày 11/3/2024 tại thôn Phước Định (xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc).

Trần Trung Phong được xác định là người có liên quan đến vụ án, hiện không rõ đang ở đâu, cần tổ chức truy tìm để phục vụ công tác điều tra.

Quyết định truy tìm người của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đại Lộc. Ảnh: Công an cung cấp

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đại Lộc đề nghị công an các đơn vị, địa phương phối hợp truy tìm. Khi tìm thấy đối tượng truy tìm nêu trên, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đại Lộc (địa chỉ 17 Hùng Vương, khu Phước Mỹ, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, số điện thoại: 0235.3.865205); điều tra viên thụ lý Đỗ Văn Thanh (số điện thoại: 0971.926.909) hoặc cơ quan công an cấp trên.