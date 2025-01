Xã hội Công an Đại Lộc xử phạt 271 trường hợp vi phạm giao thông (QNO) - Công an huyện Đại Lộc cho biết, trong tháng 1/2025 (tính từ ngày 15/12/2024 đến 14/1/2025), lực lượng thực thi công vụ đã bố trí 80 tổ tuần tra kiểm soát với 359 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia.

Cảnh sát giao thông Đại Lộc kiểm soát nồng độ cồn trên tuyến ĐT609 qua thị trấn Ái Nghĩa. Ảnh: C.T

Qua đó, phát hiện và lập biên bản 271 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), xử phạt ước tính hơn 828 triệu đồng; tạm giữ 110 phương tiện vi phạm (105 mô tô, 5 ôtô), tước 50 giấy phép lái xe.

Triển khai cao điểm bảo đảm TTATGT, trật tự an toàn xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Ất Tỵ và các lễ hội đầu xuân năm 2025, Công an huyện đã cho treo 14 pa-nô tuyên truyền mức phạt đối với hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu điều khiển giao thông tại 2 ngã tư và 2 ngã ba có lắp hệ thống này. Tổ chức tuyên truyền lưu động 30 lượt trên các tuyến ĐT609, ĐT609B, ĐT609C và các tuyến đường nội thị thị trấn Ái Nghĩa, nút giao có lắp hệ thống đèn tín hiệu.

[VIDEO] - Cảnh sát giao thông Đại Lộc vừa kiểm tra nồng độ cồn, kết hợp test nhanh kiểm tra ma túy:

Trung tá Trần Xuân Hùng - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an huyện Đại Lộc cho biết, lực lượng chức năng xây dựng 9 bài tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội, phương tiện thông tin đại chúng về Luật TTATGT và Nghị định 168 ngày 26/12/2024 của Chính phủ cũng như trên Fanpage chính thống Công an huyện và công an các xã, thị trấn. Mở lớp tập huấn về Luật TTATGT cho cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông - trật tự và công an các xã, thị trấn.

Công an xã Đại Hiệp tuyên truyền và tổ chức cho Trường THCS Trần Phú ký cam kết tuân thủ pháp luật ATGT. Ảnh: C.T

Ngoài ra, Công an huyện còn thực hiện 3 buổi tuyên truyền tại 3 trường THPT với 3.367 học sinh và giáo viên tham gia, phát 3.367 tờ rơi tuyên truyền Luật TTATGT và một số quy định xử phạt của Nghị định 168. Tuyên truyền Luật TTATGT và các quy định xử phạt mới theo Nghị định 168 cho 24 doanh nghiệp kinh doanh vận tải, 157 lái xe.

Lực lượng công an cấp xã trên địa bàn huyện Đại Lộc tăng cường tuyên truyền pháp luật TTATGT trong trường học. Ảnh: C.T

Bằng nhiều giải pháp được áp dụng, tình hình TTATGT trên địa bàn huyện Đại Lộc đã ổn định hơn. Theo thống kê, tháng 1/2025, địa bàn Đại Lộc không xảy ra tai nạn giao thông. So với cùng kỳ năm 2024, số vụ giảm 8, giảm 4 người chết, giảm 5 người bị thương.