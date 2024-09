An ninh trật tự

Công an Điện Bàn tìm bị hại trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(QNO) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Điện Bàn thông báo tìm bị hại trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Nguyễn Thị Kim Yến (sinh năm 1984, thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn) thực hiện.