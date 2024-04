Cuộc sống thường ngày Công an Đông Giang và "Nồi cháo chiến sĩ" tặng bệnh nhân nghèo (QNO) - Mỗi tháng, hàng trăm suất cháo, cùng bánh mì và sữa tươi được cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Đông Giang trao tận tay người bệnh, góp thêm niềm vui cho đồng bào miền núi khó khăn.

Mô hình "Nồi cháo chiến sĩ" được cán bộ chiến sĩ Công an huyện Đông Giang duy trì hằng tháng, nhằm chia sẻ cùng người bệnh. Ảnh: Đ.N

Tròn 9 năm duy trì mô hình "Nồi cháo chiến sĩ", hình ảnh của cán bộ chiến sĩ Công an huyện Đông Giang trở nên quen thuộc với người bệnh đang điều trị nội trú tại Trung tâm Y tế huyện.

Bằng tình cảm và tấm lòng yêu thương, sáng nay 5/4, những suất cháo ý nghĩa tiếp tục được gửi tặng đồng bào khó khăn, giúp chia sẻ một phần nỗi đau bệnh tật.

Chia sẻ với người bệnh

Thượng úy Bríu Ca - Phó Bí thư Chi đoàn Công an huyện Đông Giang cho biết, mỗi tháng đơn vị tổ chức ít nhất 1-2 đợt hỗ trợ các suất cháo, cùng bánh mì và sữa tươi cho người bệnh. Có thời điểm, các chiến sĩ "đổi món" cho người bệnh bằng các hộp cơm... nhà làm.

Thượng úy Bríu Ca phát cháo từ thiện cho bệnh nhân khó khăn. Ảnh: Đ.N

Để có nguồn kinh phí thực hiện chương trình, mỗi tháng, cán bộ chiến sĩ tự nguyện đóng góp 50.000 đồng vào quỹ. Đồng thời kết nối với các nhà hảo tâm, góp thêm nguồn lực để duy trì hoạt động ý nghĩa đến với cộng đồng khó khăn.

"Xuất phát từ tấm lòng yêu thương, nhằm thắt chặt hơn nghĩa tình quân dân miền núi, mỗi tháng, chúng tôi quyết tâm duy trì khoảng hơn 100 suất cháo dinh dưỡng, cùng các suất bánh mì và sữa tươi trao đến bệnh nhân giúp họ có thêm điều kiện vượt qua khó khăn bệnh tật" - Thượng úy Bríu Ca chia sẻ.

Để có những suất cháo nóng hổi, các chiến sĩ phải dậy từ rất sớm, cùng góp sức chế biến đảm bảo dinh dưỡng. Ảnh: Đ.N

Ngoài phát cháo dinh dưỡng tại tiền sảnh của bệnh viện, các chiến sĩ Công an huyện Đông Giang còn mang những suất cháo, sữa tươi đến từng giường người bệnh nặng.

Bằng tất cả tình cảm, các chiến sĩ mong muốn chia sẻ và góp thêm niềm vui với bệnh nhân, giúp họ yên tâm điều trị, sớm ổn định sức khỏe để chiến thắng bệnh tật.

Hoạt động nhân văn

Thượng úy Hôih Ngọc - Bí thư Chi đoàn Công an huyện Đông Giang cho hay, mô hình "Nồi cháo chiến sĩ" được duy trì phối hợp giữa Chi đoàn thanh niên và Hội Phụ nữ đơn vị, bắt đầu triển khai từ năm 2017 nhằm hỗ trợ bữa ăn cho các bệnh nhân đang điều trị nội trú tại Trung tâm Y tế huyện.

Những suất cháo, hộp cơm được cán bộ chiến sĩ chuẩn bị từ rất sớm. Ảnh: Đ.N

Để có được nồi cháo nóng hổi, đầy đủ dinh dưỡng cho bệnh nhân vào sáng sớm, cán bộ chiến sĩ đơn vị phân công từng phần việc cụ thể, rồi tự tay chế biến đảm bảo hợp vệ sinh. Tờ mờ sáng, nồi cháo được mang đến tiền sảnh Trung tâm Y tế huyện kịp thời cấp phát cho người bệnh.

Chị Nguyễn Thị Bích Liên - Bí thư Huyện đoàn Đông Giang nói, mặc dù điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng nhiều năm qua, Chi đoàn thanh niên Công an huyện luôn nỗ lực vượt khó để duy trì thành công hoạt động ý nghĩa, hỗ trợ hàng nghìn suất cháo nghĩa tình tặng người bệnh khó khăn trên địa bàn huyện.





Chương trình thiện nguyện tiếp tục được triển khai vào sáng nay 5/4, tại Trung tâm Y tế huyện Đông Giang. Ảnh: Đ.N

Chương trình là hoạt động rất nhăn văn, góp phần hỗ trợ bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện có thêm bữa ăn dinh dưỡng. Mặc dù những phần cháo hằng tháng không nhiều nhưng thể hiện tình cảm và trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ với cộng đồng.

"Bằng việc làm thiết thực này, Chi đoàn Công an huyện Đông Giang đã cụ thể hóa phần việc thanh niên gắn với học tập và làm theo gương Bác. Qua đó, góp phần tăng cường mối quan hệ tốt đẹp, gần gũi giữa chiến sĩ lực lượng công an với đồng bào miền núi trong điều kiện khó khăn do ốm đau, bệnh tật" - chị Liên nhấn mạnh.