Nông nghiệp - Nông thôn Nghiệm thu dự án chăn nuôi heo cỏ miền núi gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm (QNO) - Chiều nay 16/5, Sở Khoa học và công nghệ tổ chức họp hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn, đánh giá, nghiệm thu cấp tỉnh dự án “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phát triển mô hình chăn nuôi heo cỏ miền núi an toàn sinh học gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn huyện Đông Giang”. Cơ quan chủ trì dự án là Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Đông Giang; chủ nhiệm dự án là ông Nguyễn Bông.

Ông Nguyễn Bông phát biểu tại buổi họp hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn, đánh giá, nghiệm thu cấp tỉnh dự án “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phát triển mô hình chăn nuôi heo cỏ miền núi an toàn sinh học gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn huyện Đông Giang”. Ảnh: QUANG VIỆT

Ông Nguyễn Bông cho biết, dự án đã chuyển giao 2 quy trình gồm kỹ thuật chăn nuôi giống heo cỏ miền núi Quảng Nam theo hướng sinh sản và kỹ thuật chăn nuôi giống heo cỏ miền núi Quảng Nam theo hướng thịt thương phẩm. Thông qua dự án, ngành chức năng đã đào tạo 20 cán bộ kỹ thuật nắm vững 2 quy trình trên; tập huấn kỹ thuật cho 80 lượt nông dân về 2 quy trình; xây dựng mô hình liên kết với các doanh nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp trong vùng để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm heo cỏ thương phẩm.

Dự án đã xây dựng mô hình chăn nuôi giống heo cỏ miền núi sinh sản với quy mô 72 con (12 con đực, 60 con cái) cho 6 hộ dân ở xã Jơ Ngây và xã Kà Dăng (Đông Giang) tại địa điểm chăn nuôi nằm trong vùng quy hoạch chăn nuôi của địa phương. Tổng số heo còn sống đến lúc sinh sản là 50 con heo cái giống (84,72 %) và 11 con heo đực giống (91,6%). Trung bình số heo con được sinh ra từ một heo nái là 6,2 con/lứa. Tổng số heo con được sinh ra từ mô hình sinh sản đến tại thời điểm là 755 con/3 lứa. Trọng lượng trung bình heo con lúc sinh ra là 0,45kg/con. Tổng số heo con còn sống của 3 lứa đến 2 tháng tuổi là 717/755 con (đạt 95%).

Tiếp đó dự án đã triển khai mô hình chăn nuôi giống heo cỏ miền núi Quảng Nam theo hướng thịt thương phẩm. Tổng số heo thương phẩm còn sống của 3 lứa đến 8 tháng tuổi là 717 con (đạt 100%). Cơ quan chủ trì dự án là Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Đông Giang đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Gia Phúc T&T về cung ứng giống heo sinh sản và thu mua heo thịt thương phẩm của nông hộ.

Quang cảnh buổi họp hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn, đánh giá, nghiệm thu dự án. Ảnh: QUANG VIỆT

Hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá dự án “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phát triển mô hình chăn nuôi heo cỏ miền núi an toàn sinh học gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn huyện Đông Giang đã đạt được những mục tiêu đề ra. Dự án đã giúp các hộ chăn nuôi giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận, nâng cao thu nhập so với phương pháp chăn nuôi truyền thống.

Thông qua ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào dự án đã giúp cho người nuôi từng bước chăn nuôi heo cỏ miền núi theo hướng an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh. Dự án đã tạo sinh kế ổn định cho người dân them gia nên cần được nhân rộng trong thời gian tới để góp phần thoát nghèo bền vững cho địa phương, duy trì giống vật nuôi bản địa, thúc đẩy phát triển ngành nghề chăn nuôi bền vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho cộng đồng cư dân miền núi.