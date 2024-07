An ninh trật tự

Công an Đông Giang xử phạt hơn 700 triệu đồng trên lĩnh vực giao thông đường bộ

(QNO) - Chiều 4/7, Công an huyện Đông Giang tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng, công tác công an 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đại tá Hồ Song Ân - Phó Giám đốc Công an tỉnh đến dự.