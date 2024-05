An ninh trật tự Công an Duy Xuyên bắt giữ đối tượng chống người thi hành công vụ (QNO) - Ngày 19/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Duy Xuyên cho hay đã ra quyết định tạm giữ một đối tượng chống người thi hành công vụ.

Đối tượng bị tạm giữ hình sự là ông Nguyễn Q. (40 tuổi, trú xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn).

Ông Nguyễn Q. bị tạm giữ hình sự để điều tra. Ảnh: T.P

Trước đó, vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 15/5, tổ tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông Công an huyện Duy Xuyên đang tuần tra, kiểm soát trên tuyến ĐH5 đoạn qua thôn Thi Thại (xã Duy Thành, Duy Xuyên) thì phát hiện xe máy mang BKS 59X2-313.XX do ông Nguyễn Q. điều khiển nhưng không đội mũ bảo hiểm và có biểu hiện say xỉn nên tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe để tiến hành kiểm tra nồng độ cồn.

Mặc dù, tổ công tác đã giải thích nhiều lần, yêu cầu ông Q. cung cấp họ tên, chấp hành việc đo nồng độ cồn nhưng ông Q. không chấp hành mà có lời lẽ xúc phạm, tác động làm rơi phiếu đo nồng độ cồn, xé rách túi áo phản quang của CSGT, tấn công một thành viên tổ công tác.

Nhận thấy hành vi có dấu hiệu chống người thi hành công vụ, tổ công tác tiến hành khống chế đối tượng, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và đưa về trụ sở Công an xã Duy Thành để làm việc. Kết quả đo nồng độ cồn của ông Nguyễn Q. tại cơ quan công an là 0,517mg/L.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Duy Xuyên điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.