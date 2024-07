An ninh trật tự

Công an Duy Xuyên khởi tố 3 đối tượng cho vay lãi nặng

(QNO) - Sau thời gian xác lập chuyên án đấu tranh, mới đây Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Duy Xuyên đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can để điều tra do cho vay lãi nặng.