An ninh trật tự Công an Duy Xuyên khởi tố, tạm giam đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy (QNO) - Đại diện Công an huyện Duy Xuyên cho hay đã khởi tố, tạm giam đối tượng Đ.T. (SN 1992, trú thôn Lang Châu Bắc, Duy Phước, Duy Xuyên) về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Đối tượng T. tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, quản lý đối tượng, Công an xã Duy Phước phát hiện đối tượng T. có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội và vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy nên tập trung lực lượng để theo dõi diễn biến, hoạt động của đối tượng.

Tối 12/11, Công an xã Duy Phước phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy Công an huyện Duy Xuyên tiến hành kiểm tra hành chính nhà đối tượng T.. Tại phòng ngủ của đối tượng, công an phát hiện T. có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 1 gói ny lon bên trong có chứa chất rắn dạng tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá (có khối lượng là 1,95g) và 1 bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy. Kết quả test nhanh cho thấy T. dương tính với chất ma túy.

Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận số chất rắn trên là chất ma túy được T. mua về để sử dụng.

Hiện vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật