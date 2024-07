Quốc phòng - An ninh Công an Hội An huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở (QNO) - Ngày 24/7, Công an TP.Hội An huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy (PCCC), cứu nạn cứu hộ cho 99 học viên là thành viên đội PCCC cơ sở thuộc cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Học viên được hướng dẫn phun vòi rồng chữa cháy. Ảnh: HẢI - SƠN

Học viên được thông tin tình hình cháy nổ thời gian qua và yêu cầu về công tác PCCC thời gian tới. Đồng thời được truyền đạt kiến thức về cứu nạn cứu hộ; nguyên nhân gây cháy nổ; các biện pháp chữa cháy và ngăn ngừa nguy cơ phát sinh cháy nổ; PCCC ở một số lĩnh vực như điện, xăng dầu, khí đốt hóa lỏng hay tại khu vực chợ, nhà hàng, cơ sở lưu trú...

Sau phần lý thuyết, học viên được thực hành vận hành, sử dụng hệ thống chữa cháy hiện có; sử dụng bình chữa cháy dập tắt đám cháy khay xăng, cháy khí gas; dùng chăn chữa cháy dập tắt đám cháy...

Hướng dẫn sử dụng vòi cứu hỏa. Ảnh: HẢI - SƠN

Lớp tập huấn giúp nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong PCCC; nâng cao trình độ nghiệp vụ và thao tác sử dụng thành thạo dụng cụ, phương tiện chữa cháy tại cơ quan, đơn vị; phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy nổ gây ra.

Đây là khóa huấn luyện đầu tiên được Công ty Xe điện Hội An đăng ký, phối hợp Công an TP.Hội An tổ chức.

Học viên Công ty Xe điện Hội An thực hành dập tắt đám cháy. Ảnh: HẢI - SƠN

Học viên tìm hiểu cách gắn vòi rồng. Ảnh: HẢI - SƠN