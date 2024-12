An ninh trật tự Công an Hội An phát hiện 3 đối tượng sử dụng ma túy (QNO) - Ngay sau khi ra quân hưởng ứng đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vào sáng 15/12, Công an TP.Hội An đã lập chiến công đầu tiên.

Tang vật vụ việc. Ảnh: Công an cung cấp

Thông tin từ Công an TP.Hội An, chiều cùng ngày, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy Công an thành phố phối hợp Công an phường Cửa Đại kiểm tra một nhà hàng tại khối phố Phước Tân, phát hiện 3 đối tượng có biểu hiện tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy.

Ba đối tượng này gồm L.M.T. (SN 2002, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng), L.T.L.T. (SN 2004, trú tại địa phương) và N.T.Đ. (SN 2002, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).

Qua đấu tranh, cả 3 đối tượng khai nhận đã cùng nhau sử dụng ma túy (loại cần sa) và ngồi nghe nhạc thì bị lực lượng công an phát hiện. Tại hiện trường, công an tạm giữ một gói ma túy loại cần sa và các dụng cụ phục vụ sử dụng ma túy. Qua xét nghiệm, cả 3 đối tượng đều dương tính với ma túy Marijuana (THC).

Công an TP.Hội An đã tạm giữ L.M.T. về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan.