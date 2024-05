An ninh trật tự Công an Hội An xử lý trường hợp sử dụng kích điện đánh bắt cá (QNO) - Ngày 28/5, đại diện Công an TP.Hội An cho hay đã lập biên bản, bàn giao tang vật một trường hợp sử dụng kích điện để đánh bắt cá trên sông để tiếp tục xử lý.

Công an TP.Hội An bắt quả tang các đối tượng cùng tang vật. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, vào chiều 27/5, tổ công tác của Đội CSGT - Trật tự Công an TP.Hội An phối hợp với Công an xã Cẩm Kim phát hiện, bắt quả tang ông T.V.S. (SN1992, trú phường Thanh Hà, TP.Hội An) và P.T.V.K . (SN2001, trú xã Cẩm Hà, TP.Hội An) đang sử dụng ghe nhôm gắn máy dùng xung kích điện để đánh bắt thủy sản trái phép tại khu vực cầu Cẩm Kim thuộc tuyến sông Thu Bồn.

Qua làm việc, các đối tượng thừa nhận hành vi sử dụng bộ kích điện tự chế để khai thác thủy sản trái phép trên sông. Tổ công tác tạm giữ tang vật gồm: 1 ghe nhôm gắn máy, 1 bình điện, 1 bộ kích điện, 1 vợt tre. Đồng thời lập biên bản vụ việc, bàn giao người và phương tiện cho Công an xã Cẩm Kim để xử lý theo thẩm quyền.

Công an TP.Hội An khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, chấm dứt việc sử dụng kích điện để đánh bắt thủy sản trái phép - xâm phạm nguồn lợi thủy sản, tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.