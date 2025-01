Quốc phòng - An ninh Công an huyện Bắc Trà My điều tra xử lý 40 vụ phạm pháp hình sự trong năm 2024 (QNO) - Ngày 14/1, Công an huyện Bắc Trà My tổng kết công tác hoạt động năm 2024.

Trong năm 2024, trên địa bàn huyện Bắc Trà My xảy ra 40 vụ phạm pháp hình sự, trong đó, có 16 vụ trộm cắp tài sản, 14 vụ cố ý gây thương tích, các loại tội phạm xâm phạm trật tự xã hội khác được kiềm chế từ 1 đến 2 vụ. Công an huyện cũng đã xử lý 7 vụ liên quan đến tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Hiện trên địa bàn huyện có 41 đối tượng nghiện ma túy có hồ sơ quản lý tại công an các xã, thị trấn.

Năm 2024, trên địa bàn huyện xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông, làm 5 người chết, 7 người bị thương, tổng tài sản thiệt hại ước tính trên 17 triệu đồng.

Công an huyện Bắc Trà My nỗ lực ra quân tấn công, trấn áp tội phạm. Ảnh: TÚ VÂN

Tại hội nghị, công an huyện Bắc Trà My đã thảo luận, thống nhất tập trung lực lượng, phương tiện đẩy mạnh các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại địa phương nhất là trong dịp tết nguyên đán Ất Tỵ 2025; phát huy vai trò của lực lượng công an chính quy về đảm nhiệm công việc tại các xã nhất là các xã vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn của huyện.