An ninh trật tự Công an huyện Bắc Trà My tạm giam đối tượng mua bán “cỏ” (QNO) - Nguyễn Thành T. (SN 1987, xã Trà Giang, Bắc Trà My) bị công an bắt giữ sau khi bán 2 gói ni lông chứa ma túy dạng “cỏ Mỹ” cho con nghiện.

Đối tượng Nguyễn Thành T. tại thời điểm bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 22/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Trà My đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thành T. về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Bắc Trà My phối hợp Công an thị trấn Trà My phát hiện Nguyễn Thành T. bán 2 gói ni lông bên trong nghi có chứa chất ma túy cho đối tượng B.D.T. (SN 2003, thôn 3, xã Trà Giang) tại nhà của T.

Qua khám xét, tổ công tác thu giữ 3 gói ni lông được T. khai nhận là ma túy dạng “cỏ Mỹ” mua về để bán cho B.D.T. và bản thân sử dụng.

Hiện vụ việc được tiếp tục làm rõ.