An ninh trật tự Bắt quả tang nhóm đối tượng sử dụng ma túy trong villa (QNO) - Kiểm tra một villa trên địa bàn xã Cẩm Hà (TP.Hội An), công an phát hiện nhóm đối tượng sử dụng ma túy trái phép.

Tang vật vụ việc. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 26/9, đại diện Công an TP.Hội An cho hay đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với 3 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng có liên quan.

Trước đó, chiều 24/9, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy Công an TP.Hội An phối hợp với Công an xã Cẩm Hà tiến hành kiểm tra villa trên địa bàn xã Cẩm Hà, phát hiện N.V.V. (SN 1991; trú thôn Tây Sơn Đông, xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên) có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành làm việc.

Đồng thời, tổ công tác tiến hành kiểm tra căn phòng tại tầng 5 của villa này, phát hiện thêm 3 đối tượng, gồm N.T.R. (SN 1987; trú thôn Hiền Phong, xã Bình Lãnh, huyện Thăng Bình), Đ.T.H.U. (SN 1996; trú tổ 53, Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) đang tụ tập cùng nhau sử dụng trái phép chất ma cùng một đối tượng khác quê Yên Bái.

Hai đối tượng V. và R. Ảnh: Công an cung cấp

Đấu tranh ban đầu, V. khai nhận đã thuê phòng trong villa cho các đối tượng, trong lúc V. ra ngoài mua đồ, các đối tượng còn lại sử dụng ma túy thì bị lực lượng công an bắt quả tang. Tang vật thu giữ gồm 2 gói chất rắn nghi ma túy cùng một số vật dụng để sử dụng trái phép ma túy.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.