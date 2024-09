An ninh trật tự Giấu ma túy trong nhà hoang (QNO) - Kiểm tra căn nhà hoang tại thôn Bình Thạnh (xã Tam Vinh, Phú Ninh), công an phát hiện một đối tượng đang tàng trữ ma túy.

Đối tượng Võ Văn Tài cùng tang vật vụ việc. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 24/9, lãnh đạo xã Tam Vinh đến động viên cán bộ, chiến sĩ Công an xã và trao thưởng nóng về thành tích liên tiếp làm rõ hai vụ việc liên quan đến tội phạm ma túy.

Trước đó, Công an huyện Phú Ninh phối hợp Công an xã Tam Vinh kiểm tra ngôi nhà hoang ở thôn Bình Thạnh, phát hiện Võ Văn Tài (SN 1998, thôn Dương Đàn, xã Tam Dân, Phú Ninh) tàng trữ một đoạn ống nhựa bên trong có chứa chất rắn dạng tinh thể màu trắng. Tiến hành thử nhanh, công an xác định chất tinh thể là ma túy loại methaphetamine.

Qua đấu tranh, Võ Văn Tài thừa nhận gói tinh thể màu trắng là ma túy đá do Tài mua với mục đích cất giấu để sử dụng. Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Võ Văn Tài về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Ngoài vụ việc trên, Công an xã Tam Vinh cũng vừa bắt giữ một đối tượng tàng trữ, bán chất ma túy cho nhiều con nghiện trên địa bàn thôn Bình Thạnh.

Các vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Ninh điều tra, xử lý.