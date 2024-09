An ninh trật tự

Công an huyện Phú Ninh bắt 2 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy

(QNO) - Ngày 15/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Phú Ninh xác nhận vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.