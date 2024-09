An ninh trật tự Bắt quả tang 3 đối tượng sử dụng ma túy trong một biệt thự ở Hội An (QNO) - Kiểm tra khu vực tầng 3 một biệt thự du lịch ở Hội An, công an phát hiện 3 đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép ma túy.

Ngày 11/9, Công an TP.Hội An xác nhận đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ đối với vụ sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại biệt thự du lịch ở khối Tân Thành, phường Cẩm An, TP.Hội An.

Trước đó, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - Ma túy Công an TP.Hội An phối hợp với Công an phường Cẩm An bất ngờ kiểm tra hành chính căn phòng thuộc tầng 3 của biệt thự du lịch tại khối Tân Thành, phát hiện có 3 đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị bắt quả tang gồm Lê Đà (SN1992; trú thôn Đồng Nà, xã Cẩm Hà); Lê Đức Lộc (SN1995; trú khối Thịnh Mỹ, phường Cẩm An, TP.Hội An) và P.T.N.T. (SN1993; trú phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn).

Đối tượng Đà (trái) và Lộc bị tạm giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Tang vật thu được tại hiện trường gồm 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá và 1 gói ny lon bên trong có chứa chất rắn dạng tinh thể (nghi là ma túy) và các vật dụng khác phục vụ việc sử dụng ma túy. Qua thử nước tiểu phát hiện các đối tượng đều dương tính với ma túy Methamphetamine.

Các đối tượng thừa nhận đang cùng nhau sử dụng ma túy thì bị lực lượng công an kiểm tra phát hiện. Riêng Đà và Lộc được xác định là người mua ma túy để tổ chức sử dụng trái phép.

Công an TP.Hội An đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ đối với Lê Đà và Lê Đức Lộc về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng có liên quan.