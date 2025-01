An ninh trật tự Công an huyện Đại Lộc bắt đối tượng trộm cắp tài sản trong vòng 2 giờ (QNO) - Chỉ sau khoảng 2 giờ đồng hồ tiếp nhận thông tin, Công an huyện Đại Lộc đã nhanh chóng xác định được nghi phạm vụ trộm cắp và thu hồi phần lớn tài sản bị trộm.

Đối tượng N.V.Q. cùng tang vật vụ việc. Ảnh: Công an cung cấp

Công an huyện Đại Lộc cho hay vừa tạm giữ đối tượng N.V.Q. (SN 2003, thôn Phú Bình, xã Đại Thắng, Đại Lộc) cùng tang vật liên quan để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 15/1/2025, Công an xã Đại Cường (Đại Lộc) nhận tin báo từ chị L.T.H.L. (SN 2004, thôn Khương Mỹ, xã Đại Cường) về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản.

Theo chị L., khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, chị phát hiện đồ đạc trong nhà bị lục soát và mất số tiền gần 40 triệu đồng để trong các hộc tủ, túi xách và heo đất.

Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy Công an huyện Đại Lộc khẩn trương phối hợp Công an xã Đại Cường và Công an xã Đại Thắng triển khai lực lượng điều tra.

Sau quá trình rà soát và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, đến 12 giờ cùng ngày, Công an huyện Đại Lộc mời đối tượng nghi vấn là N.V.Q. về trụ sở Công an xã Đại Thắng làm việc.

Tại cơ quan điều tra, N.V.Q. thừa nhận hành vi đột nhập và trộm cắp tài sản tại gia đình chị L. Đối tượng sau đó đã tự nguyện giao nộp lại 38,5 triệu đồng từ số tiền trộm cắp.