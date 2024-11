An ninh trật tự

Công an TP.Tam Kỳ khởi tố, tạm giam đối tượng bỏ trốn trong vụ án trộm cắp tài sản

(QNO) - Ngày 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tam Kỳ cho hay vừa tiến hành khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Quốc Toàn (SN 2003, trú thôn Phú Văn, xã Tam Thành, Phú Ninh) về hành vi trộm cắp tài sản.