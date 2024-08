An ninh trật tự Công an phường Điện An bắt quả tang đối tượng trộm cắp tài sản (QNO) - Lúc 17 giờ 50 phút ngày 7/8, Tổ công tác Công an phường Điện An (thị xã Điện Bàn) đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng trộm cắp sắt vụn tại công trình xây dựng.

Đối tượng N.Q.C. Ảnh: C.A

Trước đó, lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày, ông Đ.N.S. (SN 1987, trú tại xã Quế Thuận, Quế Sơn) phát hiện có đối tượng lạ mặt đột nhập vào công trình xây dựng nhà ở của ông tại khu dân cư số 2, thuộc khối phố Ngọc Tam, phường Điện An (thị xã Điện Bàn).

Công an phường đã khẩn trương cử Tổ công tác nhanh chóng tiếp cận hiện trường, kịp thời phát hiện, bắt quả tang N.Q.C. (SN 1989, trú tại khối phố Mỹ Xuyên, thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên)đang có hành vi đột nhập vào công trình nhằm mục đích thực hiện hành vi trộm cắp sắt vụn. Qua làm việc, C. đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Hiện nay, Công an phường Điện An đang lập hồ sơ xử lý theo quy định.