An ninh trật tự

Công an huyện Nam Trà My tiêu hủy gần 200 khẩu súng tự chế

(QNO) - Sáng nay 20/2, Công an huyện Nam Trà My tổ chức tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo do người dân giao nộp.