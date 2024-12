An ninh trật tự Công an huyện Nam Trà My triệt phá đường dây mua bán và tổ chức sử dụng ma túy (QNO) - Từ lời khai của đối tượng sử dụng trái phép ma túy, công an huyện Nam Trà My phát hiện, bắt giữ thêm 2 đối tượng khác liên quan đến hành vi mua bán trái phép ma túy.

Các đối tượng liên quan đến vụ việc bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Nam Trà My vừa thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Nguyễn Quang Phước (SN 2002, trú tại thôn 2, Trà Mai, Nam Trà My, Quảng Nam), Huỳnh Văn Trung (SN 1996, trú tại phường Phước Hòa, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam) và Trần Xuân Nga (SN 1991, trú tại xã Tam Xuân I, Núi Thành, Quảng Nam) để điều tra về hành vi "Mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Trước đó, thực hiện việc rà soát và triệt phá các tụ điểm ma túy, Công an huyện Nam Trà My đã phát hiện Nguyễn Quang Phước có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua theo dõi, lực lượng công an xác định vào chiều 17/12, Phước nhận một hộp giấy nghi chứa ma túy từ xe khách chạy tuyến Tam Kỳ - Nam Trà My. Tại hiện trường, công an đã thu giữ tang vật và mời Phước về trụ sở làm việc. Qua khai thác, Phước thừa nhận mua ma túy từ Huỳnh Văn Trung thông qua đối tượng Trần Xuân Nga.

Ngay trong đêm, công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Huỳnh Văn Trung và thu giữ 13 túi ny lon chứa ma túy “Cỏ Mỹ” với tổng khối lượng 32,89g. Đồng thời đơn vị này mời đối tượng Trần Xuân Nga lên làm việc.

Tang vật vụ việc. Ảnh: Công an cung cấp

Trước những tài liệu, chứng cứ mà cơ quan điều tra thu thập được, các đối tượng Trung và Nga đã thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy

Đáng chú ý, vào ngày 15/12, Phước đã tổ chức sử dụng trái phép ma túy tại nhà riêng ở thôn 2 (xã Trà Mai). Khám xét nơi ở, công an phát hiện nhiều dụng cụ phục vụ cho việc sử dụng ma túy.