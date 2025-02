Quốc phòng - An ninh Công an huyện Núi Thành sẵn sàng tinh thần sắp xếp tổ chức bộ máy Việc sắp xếp tổ chức bộ máy trong lực lượng Công an nhân dân theo hướng “tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở”, không tổ chức công an cấp huyện là một chủ trương lớn nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động và bám sát thực tiễn.

Lãnh đạo Công an huyện Núi Thành kiểm tra công tác, động viên cán bộ chiến sĩ. Ảnh: XUÂN MAI

Tại trụ sở Công an huyện Núi Thành, trong những ngày này, không khí làm việc vẫn khẩn trương, trách nhiệm, mặc dù ai cũng hiểu rằng thời điểm chuyển giao nhiệm vụ đang đến gần. Bên cạnh tinh thần sẵn sàng chấp hành quyết định của tổ chức, nhiều cán bộ, chiến sĩ không khỏi bồi hồi.

Công tác tại Công an huyện Núi Thành gần 17 năm, Thiếu tá Trần Việt Luân - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự chia sẻ: “Khi nghe chủ trương không tổ chức công an cấp huyện, thực sự tôi và anh em cán bộ, chiến sĩ cũng có chút tiếc nuối vì đã có thời gian dài gắn bó. Tuy nhiên, là người chiến sĩ công an, tôi hiểu rằng đây là một chủ trương lớn của ngành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tôi sẽ chấp hành nghiêm mọi sự điều động của tổ chức”.

Cán bộ chiến sĩ Công an huyện Núi Thành giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân. Ảnh: XUÂN MAI

Thượng tá Nguyễn Thanh Trà - Phó Trưởng Công an huyện Núi Thành cho biết: “Tất nhiên, khi có sự thay đổi lớn như thế này, nhiều anh em cũng có tâm tư, nhất là về việc điều chuyển công tác, ổn định gia đình.

Tuy nhiên, chúng tôi luôn động viên nhau giữ vững tinh thần, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tôi tin rằng dù ở đâu, cán bộ, chiến sĩ sẽ phát huy phẩm chất của người chiến sĩ Công an nhân dân, tiếp tục phục vụ nhân dân và bảo vệ an ninh trật tự”.

Cán bộ chiến sĩ Công an huyện Núi Thành sắp xếp hồ sơ, công việc chuẩn bị sẵn sàng cho công tác bàn giao. Ảnh: XUÂN MAI

Không chỉ là nỗi niềm riêng, điều khiến nhiều cán bộ, chiến sĩ băn khoăn còn là việc làm sao để công tác bàn giao nhiệm vụ diễn ra suôn sẻ, không ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương.

Trung tá Phạm Huy Liệu - Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Núi Thành nói: “Thời gian qua, chúng tôi đã tập trung rà soát, bàn giao hồ sơ, phối hợp chặt chẽ với công an cấp tỉnh và cấp xã để đảm bảo không có sự gián đoạn trong công tác. Dù có thay đổi về tổ chức, nhưng chúng tôi tin rằng người dân vẫn sẽ được phục vụ một cách tốt nhất”.

Để quá trình triển khai nhiệm vụ chung thuận lợi, thời gian qua tất cả cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Núi Thành nói riêng, công an các địa phương trên địa bàn Quảng Nam nói chung đều thể hiện sự nghiêm túc, trách nhiệm và sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới. Điều đó một lần nữa khẳng định tinh thần kiên định, kỷ luật của lực lượng Công an nhân dân, luôn đặt lợi ích chung lên hàng đầu với lời hứa danh dự của của người chiến sĩ Công an nhân dân: “Sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc, Đảng và Nhân dân cần đến”.