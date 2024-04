An ninh trật tự Công an huyện Núi Thành vận động, thu hồi 18 khẩu súng tự chế (QNO) - Công an huyện Núi Thành vừa vận động, thu hồi 18 khẩu súng tự chế cùng nhiều công cụ hỗ trợ.

Công an huyện Núi Thành thu gom súng tự chế. Ảnh: V.P

Công an huyện Núi Thành cho hay vừa triển khai đợt cao điểm vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Kết quả, thu hồi được 18 khẩu súng tự chế, 20 viên đạn CKC, 2 gậy điện, 14 vũ khí thô sơ (dao, kiếm bằng kim loại…); hơn 30kg pháo các loại và tiền chất thuốc nổ có thể chế tạo pháo.

Cũng trong đợt cao điểm, Công an huyện Núi Thành phát hiện, bắt giữ 2 vụ, 2 đối tượng liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Vụ việc điển hình là Công an huyện Núi Thành phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh bắt quả tang đối tượng Nguyễn Quốc Phi (SN 1996, thôn Vân Thạch, xã Tam Hiệp, Núi Thành) nhận hộp quà từ một nhà xe, bên trong có 1 khẩu súng và hộp đạn. Vụ việc này đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đấu tranh, xử lý.