Quốc phòng - An ninh Công an huyện Thăng Bình lắng nghe ý kiến nhân dân (QNO) - Ngày 23/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình phối hợp Công an huyện tổ chức hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”. Đây là một trong những nội dung thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Thượng tá Lê Nho Tâm - Trưởng Công an huyện Thăng Bình và ông Nguyễn Thanh phong - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì hội nghị. Ảnh: ĐÌNH HIỆP

Hội nghị thu hút đông đảo đại biểu đại diện nhân dân các thôn, tổ dân phố của 22 xã, thị trấn trên địa bàn huyện tham dự. Tại đây, đại biểu trực tiếp bày tỏ ý kiến, kiến nghị với lực lượng công an liên quan các vấn đề an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, quản lý trật tự đô thị, cải cách thủ tục hành chính...

Ông Nguyễn Tấn Cơ - Trưởng ban Công tác mặt trận thôn Trường An (xã Bình Tú) cho rằng, việc đưa công an chính quy về địa phương là việc làm rất kịp thời và hiệu quả, giúp chấn chỉnh an ninh trật tự ở địa phương, tăng cường tính răn đe đối với tội phạm; mặt khác giúp giải quyết nhanh gọn giấy tờ thủ tục cho người dân.

Theo ông Cơ, thời gian đến lực lượng công an cần tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; đẩy mạnh phòng chống tội phạm ma túy, lừa đảo qua mạng.

[VIDEO] - Ông Nguyễn Tấn Cơ - Trưởng ban Công tác mặt trận thôn Trường An (xã Bình Tú). Thực hiện: ĐÌNH HIỆP

Theo ông Trần Văn Võ - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Định Nam, cần tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả các mô hình “Dân vận khéo” trong ngành công an như “Tổ tự quản phòng chống tội phạm”, “Tiếng loa an ninh”, “Camera an ninh” hay “Tộc tự quản về an ninh trật tự”.

“Đây là những mô hình gần dân, sát dân, từ đó góp phần xây dựng tốt phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Qua các diễn đàn trước đây, tôi thấy lực lượng công an cơ sở đã lắng nghe ý kiến của người dân và thực hiện rất tốt” - ông Võ nói.

Ông Trần Văn Võ - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Định Nam góp ý cho lực lượng công an. Ảnh: ĐÌNH HIỆP

Theo người dân, song song với việc lắng nghe ý kiến nhân dân để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, thời gian qua lực lượng công an cơ sở ở Thăng Bình có nhiều đóng góp trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, nhất là phối hợp với Mặt trận các cấp nắm bắt thông tin, tình hình tư tưởng, dư luận xã hội.

Bà Đinh Thị Ngân - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Nguyên cho rằng, việc phối hợp giữa Mặt trận và lực lượng công an thời gian qua rất tốt. Đây là cầu nối để nói dân hiểu, làm dân tin.

[VIDEO] - Bà Đinh Thị Ngân - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Nguyên. Thực hiện: ĐÌNH HIỆP

Trên tinh thần xây dựng, hội nghị còn nghe nhiều ý kiến chân thành, thẳng thắn đối với lực lượng công an như tác phong, thái độ phục vụ nhân dân; công tác chuyên môn nghiệp vụ và tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc đảm bảo tình hình an ninh trật tự...

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: ĐÌNH HIỆP

Tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, Thượng tá Lê Nho Tâm - Trưởng Công an huyện Thăng Bình cho biết, thời gian đến sẽ tiếp tục chỉ đạo công an 22 xã, thị trấn và các đội nghiệp vụ Công an huyện xây dựng khối đoàn kết thống nhất; nâng cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc, với nhân dân; không ngừng học tập, rèn luyện, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trong 8 tháng đầu năm 2024, công an các xã, thị trấn tại Thăng Bình cũng phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp tổ chức 16 lượt hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” và tiếp thu 129 ý kiến đóng góp của nhân dân cho ngành công an.