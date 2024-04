An ninh trật tự Công an huyện Thăng Bình tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông (QNO) - Công an huyện Thăng Bình vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền và ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện.

Công an huyện Thăng Bình tổ chức cho các chủ doanh nghiệp, lái xe ký cam kết. Ảnh: Công an huyện Thăng Bình.

Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) - trật tư Công an huyện Thăng Bình đã thông tin các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cả nước, của tỉnh và của địa phương trong thời gian qua. CSGT đã chỉ rõ những nguyên nhân, các lỗi vi phạm thường gặp trong quá trình tham gia giao thông; tuyên truyền, triển khai các quy định của pháp luật về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho chủ phương tiện và lái xe nắm rõ.

Dịp này, Công an Thăng Bình tổ chức cho các chủ phương tiện và lái xe ký cam kết trong việc chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Trọng tâm là việc chấp hành các quy định về không sử dụng rượu, bia, ma túy và các chất kích thích khác khi tham gia giao thông; không tự ý thay đổi kích thước thùng xe, chở hàng quá tải trọng; giao xe cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông…

Lực lượng CSGT tuyên truyền các điểm gửi xe không trông giữ xe của học sinh trên 50cc. Ảnh: Công an huyện Thăng Bình

Trong ngày 12/4, Công an huyện phối hợp với Phòng CSGT Công an Quảng Nam tổ chức tuyên truyền, vận động các điểm nhận trông, giữ xe khu vực xung quanh các trường học không nhận trông, giữ các loại xe trên 50cc cho học sinh, kết hợp tuần tra, kiểm soát, xử lý 16 trường hợp học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông.