An ninh trật tự Công an Núi Thành bắt 3 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (QNO) - Ba đối tượng vừa bị Công an huyện Núi Thành tạm giữ hình sự sau khi phát hiện nhóm này tổ chức sử dụng trái phép ma túy.

Tang vật vụ việc. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 23/10, Công an huyện Núi Thành cho hay vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm N.N.B. (SN 1989), N.N.H. (SN 1999, cùng trú xã Tam Nghĩa) và N.T. (SN 1998, trú khối 4, thị trấn Núi Thành).

Trước đó, qua theo dõi, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 18/10, tại khu vực thôn Định Phước (xã Tam Nghĩa, Núi Thành), tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy Công an huyện phối hợp với Công an xã Tam Nghĩa và Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Kỳ Hà phát hiện, bắt quả tang đối tượng N.N.B. có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ nhiều đoạn ống nhựa có chứa các chất hạt tinh thể rắn, màu trắng nghi vấn là chất ma túy.

Các đối tượng bị tạm giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Qua đấu tranh, công an xác định vào lúc 18 giờ 30 phút cùng ngày, N.N.B. có lấy 13 đoạn ống nhựa bên trong có chứa ma túy mang đến nhà N.N.H. và cùng sử dụng ma túy đá với N.N.H. và N.T.

Qua làm việc, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Hiện vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.