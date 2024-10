Quốc phòng - An ninh Bế mạc khóa tập huấn nâng cao năng lực điều tra tội phạm về ma túy cho cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Sê Kông (QNO) - Sau 5 ngày với nhiều nội dung được triển khai, 30 cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Sê Kông (Lào) đã hoàn thành đợt tập huấn nâng cao năng lực điều tra tội phạm về ma túy do Công an Quảng Nam tổ chức.

30 học viên Công an tỉnh Sê Kông tham dự lớp tập huấn từ ngày 14/10 đến 19/10. Ảnh: T.C

Lớp tập huấn do Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp Công an tỉnh Sê Kông khai mạc vào sáng 14/10. Khóa tập huấn bao gồm nhiều chuyên đề: Các vấn đề cần chứng minh trong các vụ án về ma túy; Chứng cứ trong điều tra tội phạm về ma túy và các biện pháp thu thập, bảo quản chứng cứ; Ghi lời khai, hỏi cung bị can trong điều tra tội phạm về ma túy; Các vấn đề tương trợ tư pháp dân sự, hình sự giữa Lào và Việt Nam,…

Các giảng viên giàu kinh nghiệm của Trường Đại học Cảnh sát nhân dân đã báo cáo các chuyên đề chuyên sâu nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng điều tra tội phạm về ma túy cần thiết cho lực lượng Công an 2 tỉnh. Ngoài ra, học viên còn được thực hành, nghiên cứu thực tế tại Công an tỉnh và huyện Núi Thành.

Đại diện Công an tỉnh Sê Kông (phải) tặng quà cho lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam. Ảnh: T.C

Phát biểu bế mạc lớp tập huấn, Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho hay, với tinh thần trách nhiệm cao của ban tổ chức và các học viên, chương trình tập huấn đã hoàn thành tốt các nội dung đề ra.

Các học viên đã được báo cáo viên Trường ĐH Cảnh sát nhân dân truyền đạt trao đổi nhiều nội dung về công tác điều tra tội phạm về ma túy. Ngoài ra, còn được tham gia hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể thao ý nghĩa, góp phần thắt chặt mối quan hệ tốt đẹp giữa công an hai tỉnh.

Đại tá Nguyễn Hà Lai tặng quà của Công an Quảng Nam cho Công an tỉnh Sê Kông. Ảnh: T.C

Đại tá Sẳn-ma-la La-khủn-phị-xit - Phó Giám đốc Công an tỉnh Sê Kông cảm ơn Công an tỉnh Quảng Nam đã tạo điều kiện cho các học viên được trao đổi, học tập kinh nghiệm, hỗ trợ mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị thời gian qua. Điều đó khẳng định mối quan hệ đoàn kết, hợp tác toàn diện giữa hai đơn vị nói riêng, giữa tỉnh Sê Kông và Quảng Nam nói chung sẽ ngày càng gắn bó keo sơn, phát triển bền vững.