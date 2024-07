Quốc phòng - An ninh Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 50 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Sê Kông (QNO) - Ngày 24/7, tại huyện Lạ Màm (tỉnh Sê Kông, Lào), Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp Công an tỉnh Sê Kông tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Sê Kông.

Quang cảnh lễ bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Sê Kông. Ảnh: MAI - DUY

Dự buổi lễ có Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam; đồng chí Đông Phết Phạ Nhôn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sê Kông; Đại tá Khăm Ban Phôm Mạ Ni Vông - Giám đốc Công an tỉnh Sê Kông.

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Sê Kông được Công an 2 tỉnh Quảng Nam và Sê Kông phối hợp tổ chức với sự tham gia học tập của 50 học viên. Lớp được khai giảng vào ngày 2/4/2024 và giảng dạy trong 2,5 tháng tại tỉnh Sê Kông với 10 chuyên đề do báo cáo viên là lãnh đạo các đơn vị thuộc Công an tỉnh Quảng Nam truyền đạt.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam phát biểu tại lễ bế giảng. Ảnh: MAI - DUY

Các chuyên đề với trọng tâm là nội dung về lý luận và kinh nghiệm trong công tác tham mưu, công tác đảm bảo an ninh chính trị, bảo vệ bí mật nhà nước, đấu tranh phòng chống tội phạm, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Sau khi hoàn thành học tập 10 chuyên đề tại tỉnh Sê Kông, học viên tham gia chương trình nghiên cứu thực tế tại công an 17 đơn vị, địa phương của tỉnh Quảng Nam trong thời gian 15 ngày.

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng cho học viên. Ảnh: MAI - DUY

Kết thúc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, 100% học viên đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng; trong đó có 12 học viên xếp loại xuất sắc, 26 học viên xếp loại giỏi.