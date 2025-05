Quốc phòng - An ninh Công an Quảng Nam bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Tấn Khánh (QNO) - Ngày 21/5, lãnh đạo Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Quảng Nam cho biết đơn vị vừa bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Tấn Khánh (SN 1982, trú xã Bình Phục, huyện Thăng Bình) khi y đang lẩn trốn tại TP.Hồ Chí Minh.

Đối tượng Nguyễn Tấn Khánh bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và bị truy nã theo quyết định truy nã đặc biệt ngày 2/8/2024 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thăng Bình.

Quyết định truy nã bị can Nguyễn Tấn Khánh.

Theo kết quả điều tra xác định, thông qua thủ đoạn tạo dựng lòng tin về việc Khánh đã làm được nhiều hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cá nhân trên địa bàn huyện Thăng Bình, nhiều bị hại đã tin tưởng ký hợp đồng do Khánh tự soạn thảo, in sẵn, có cam kết thời gian thực hiện xong thủ tục và số tiền cụ thể để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên sau khi nhận được tiền, Khánh chiếm đoạt và không thực hiện các thủ tục để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các bị hại như thỏa thuận và bỏ đi khỏi địa phương nơi cư trú. Với thủ đoạn gian dối trên, Nguyễn Tấn Khánh đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại với tổng số tiền 590 triệu đồng.

Xét thấy tính chất phức tạp của vụ án, đối tượng bỏ trốn, gây khó khăn cho công tác truy bắt, điều tra vụ án, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thăng Bình đã xác lập chuyên án truy xét để điều tra. Từ ngày 1/3/2025, thực hiện mô hình công an 2 cấp, không tổ chức công an cấp huyện, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiếp tục kiện toàn can chuyên án để tập trung lực lượng truy bắt đối tượng.

Bắt đối tượng Nguyễn Tấn Khánh tại TP.Hồ Chí Minh. Ảnh XUÂN MAI

Qua thời gian kiên trì theo dõi và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện Nguyễn Tấn Khánh đang lẩn trốn tại khu vực khu phố 12, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh và tổ chức truy bắt.